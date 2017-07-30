به گزارش خبرنگار مهر، اقدامات نامتعارف و تصمیمات غیرقانونی که از سوی ترکمنستان برای میزبانی بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا انجام شده است، کمیته ملی المپیک را بر آن داشت طی نامه ای رسمی اعتراض خود را به شورای المپیک آسیا (OCA) به عنوان متولی ورزش آسیا و برگزاری این بازی ها، اعلام کند.

این نامه با امضای کیومرث هاشمی و برای شخصِ «شیخ احمد الصباح» رئیس OCA ارسال شد. در این نامه رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به برخی اقدامات ترکمن ها برای برگزاری بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا که کشورهای شرکت کننده را با چالش مواجه کرده است، خواستار رسیدگی به آنها شد.

یکی از این اقدامات در رابطه با سیستم ثبت نام اعضای کاروان کشورها در مرحله دوم و ماقبل آخر بود. قرار بود این مرحله از ثبت نام طی نشستی در عشق آباد انجام شود اما مسئولان کمیته برگزاری بازی ها به یکباره نشست را لغو کرده و سیستم «تله کنفرانس» را جایگزین آن کردند.

پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا برای دومین بار همزمان با هنرهای رزمی آسیا برگزار می شود. این دوره بازی ها از ۲۶ شهریورماه با حضور نمایندگانی از ۶۹ کشور در عشق آباد آغاز شده و تا ۵ مهرماه ادامه خواهد داشت. یکی دیگر از مواردی که در نامه اعتراض کمیته ملی المپیک به OCA و بابت با این بازی ها مطرح شد، در رابطه با «امکان ثبت نام دو ورزشکار از هر کشور در هریک از ماده ها و اوزان رشته های انفرادی بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا» بود.

کمیته ملی المپیک نسبت به این اقدام به شدت معترض است به خصوص اینکه اولا برخلاف قوانین کمیته بین المللی المپیک(IOC) است و ثانیا در گستردگی کاروان کشورها و حتی مدال آوری آنها تاثیرگذار است درحالیکه قانونی و منطقی نیست. به همین دلیل در نامه ارسالی کیومرث هاشمی به شیخ احمد الصباح، این موضوع نیز مطرح شد تا به آن رسیدگی شود.

نامه اعتراضی کمیته ملی المپیک به رئیس شورای المپیک آسیا سه هفته پیش برای وی ارسال شد. تا امروز اما هیچ پاسخ و واکنشی نسبت به این نامه داده نشده است. البته شورای المپیک آسیا این روزها علاوه بر مشغله های همیشگی، با حواشی مربوط به شکایت وزارت ورزش کویت علیه شیخ احمد الصباح هم مواجه است چراکه وی به خاطر ابهامات مربوط به برگزاری جام ۲۰۰۳ خلیج و برای رفع آنها و پاسخگویی به بازپرس دادستان، احضار شده است اما اینکه چرا کوچکترین واکنشی به نامه ایران داده نشده است، جای تامل دارد!

در هر صورت طی این مدت کمیته ملی المپیک ثبت نام مرحله دوم اعضای کاروان ایران برای حضور در بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا را با استفاده از سیستم پیشنهادی ترکمن ها یعنی تله کنفرانس (استفاده از اسکایپ) انجام داد که نتیجه آن هم ریزش کاروان ایران به ۷۷۶ نفر بود. کمیته ملی المپیک ایران امیدوار است طی مدت زمان باقی مانده تا آغاز بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا، شورای المپیک آسیا به این بازی ها ورود جدی داشته باشد تا بازی ها در چارچوب مشخص و قانونی و به دور از هر گونه چالشی برگزار شود.