مسابقه طراحی فضای سبز در همدان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان، وحید علی‌ضمیر گفت: این سازمان با همکاری و مشارکت آموزش فنی و حرفه‌ای در دو روز نسبت به برگزاری مسابقه ملی مهارت در حوزه طراحی فضای سبز اقدام کرد.

وی افزود: در این رقابت‌ها ۱۰ نفر شرکت‌کننده در قالب ۵ گروه آقایان و بانوان در دو روز به رقابت پرداختند که تیم برتر به مسابقات کشوری اعزام می‌شود.

علی‌ضمیر افزود: هدف از برگزاری این مسابقات فرهنگ سازی و بالا بردن سطح آگاهی شهروندان نسبت به مسائل فضای سبز و تشویق ترغیب مردم به مشارکت در حل مشکلات فضای سبز شهری است.

وی ادامه داد: در این راستا ۲۰۰ عدد جالیز، یک تن شن رنگی، ۱.۵ تن سنگ دیوین، ۶۰۰ عدد سنگ لقمه گرانیتی، ۲ تن ماسه بادی و تعدادی بوته گل فصلی و درختچه‌ای در اختیار شرکت‌کنندگان در مسابقه قرار گرفت.