گسترش خدمات پزشکی به بانوان ازبرنامه های جهاددانشگاهی کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، چیا سهراب‌نژاد شامگاه گذشته در نشست مشترک فعالان امور بانوان با جهاددانشگاهی استان در سنندج با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی یکی از نهادهای مولود انقلاب بوده که در استان کردستان سابقه فعالیت ۱۰ ساله دارد، گفت: یکی از موارد حائزاهمیت معرفی ظرفیت‌های جهاددانشگاهی به اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر تحصیل کرده است.

وی عنوان کرد: در این راستا تمام تلاش مجموعه جهاد دانشگاهی، به ویژه در برگزاری چنین نشست‌ها و برنامه‌های معرفی توانایی‌ها و پتانسیل‌های جهاددانشگاهی به اقشار مختلف جامعه است.

وی با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی بوده که تاکنون در استان خدمات گسترده‌ای را ارائه داده است، افزود:واحد فرهنگی جهاد دانشگاهی برنامه‌های مختلف و مؤثری را در سطح استان انجام داده است که از آن جمله می‌توان به برگزاری همایش آسیب‌های پنهان اشاره کرد.

سهراب نژاد هدف از برگزاری این نشست را آشنایی بانوان فعال شاغل در ادارات مختلف با بانک خون بندناف ذکر کرد و اظهارداشت: تلاش داریم تا زمینه آشنایی هرچه بیشتر خانواده ها با فواید ذخیره سازی خون بندناف را فراهم کنیم که در این راستا نیازمندهمکاری تمام بانوان فعال در ادارات استان هستیم.

وی با اشاره به اینکه استان های دیگر به ویژه استان‌های همجوار از بانک خون بندناف رویان استقبال چشمگیری دارند، افزود: در این راستا جهاددانشگاهی واحد کردستان فعالیت‌های ویژه تبلیغاتی و آموزشی و غیره را در سطح استان کردستان انجام داده است.

سرپرست جهاددانشگاهی واحد کردستان با اشاره به اینکه بانوان نقش مؤثری در آگاه‌سازی خانواده و جامعه دارند، گفت: هرچه بانوان یک جامعه آگاه‌تر باشند توسعه آن جامعه امکانپذیرتر خواهد بود.

سهراب نژاد افزود: زمینه فعالیت جهاددانشگاهی در بخش پزشکی تنها مربوط به ذخیره‌سازی خون بندناف نیست و در جهاد دانشگاهی مرکز درمان ناباروری و پژوهشکده درمان سرطان برست را در سطح کشور داریم و به سمتی حرکت می‌کنیم تاخدمات پزشکی مربوط به بانوان را در جامعه گسترش دهیم.