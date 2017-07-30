  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۳۰

مسابقه داستان‌نویسی با موضوع نجوم و فضا برگزار می شود

مسابقه داستان‌نویسی با موضوع نجوم و فضا برگزار می شود

دومین دوره رقابت کشوری داستان‌نویسی علمی‌تخیلی و نقاشی با موضوع نجوم و فضا برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن نجوم آیاز تبریز در نظر دارد به مناسبت هفته جهانی فضا دومین دوره مسابقه کشوری «رویای کهکشانی من» را برگزار کند. این مسابقه که به مناسبت هفته جهانی فضا تدارک دیده شده است فرصتی است برای علاقمندان به نقاشی و نویسندگی تا استعداد خود را این بار در حوزه «نجوم و فضا» بیازمایند.

رقابت «رویای کهکشانی من» با هدف آشنایی مردم با اهمیت نجوم، فضا، نقش یافته‌های این حوزه در بهبود زندگی بشر و زیبایی‌های چشم نواز آسمان شب برگزار خواهد شد.

در بخش‌های مختلف این رقابت به کارگیری المان‌های علمی و یا شبه‌علمی دانش نجوم و فضا ضروری است.

کد مطلب 4044762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امید IR ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام تاریخش رو نگفتید؟؟!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها