به گزارش خبرنگار مهر، انجمن نجوم آیاز تبریز در نظر دارد به مناسبت هفته جهانی فضا دومین دوره مسابقه کشوری «رویای کهکشانی من» را برگزار کند. این مسابقه که به مناسبت هفته جهانی فضا تدارک دیده شده است فرصتی است برای علاقمندان به نقاشی و نویسندگی تا استعداد خود را این بار در حوزه «نجوم و فضا» بیازمایند.
رقابت «رویای کهکشانی من» با هدف آشنایی مردم با اهمیت نجوم، فضا، نقش یافتههای این حوزه در بهبود زندگی بشر و زیباییهای چشم نواز آسمان شب برگزار خواهد شد.
در بخشهای مختلف این رقابت به کارگیری المانهای علمی و یا شبهعلمی دانش نجوم و فضا ضروری است.
