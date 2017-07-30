مسابقات ملی مهارت با حضور هزار و ۱۳۰داوطلب در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا انصاری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران ، افزود: مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت همزمان با سراسر کشور با حضور هزار و ۱۳۰ داوطلب در سطح استان زنجان برگزار شد.

وی اظهار کرد: این رقابت‌ها در ۳۱رشته برگزار شده که بیشترین شرکت‌کننده در حرفه های فناوری اتومبیل و طراحی وب در این دوره از مسابقات بودند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: در مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت ۷۱۳ نفر آقایان شرکت کرده‌اند و ۴۱۷ نفر خانم نیز در این رقابت‌ها حضور دارند و شهرستان زنجان با ۳۲۴ نفر بیشترین شرکت کننده وشهرستان طارم با ۵۲ نفر کمترین شرکت کننده در هجدهمین المپیاد ملی مهارتی بودند.

انصاری تصریح کرد: قبولین در مرحله استانی بعد از شرکت در اردوی آمادگی در استان زنجان در هفته دوم آذر ماه سال جاری برای رقابت ملی به تربیت مربی کرج اعزام خواهند شد .