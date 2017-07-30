۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۰۲

رئیس مرکز پایش آلاینده های مشهد:

کیفیت هوای چهار منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد- کیفیت هوای روز یکشنبه  چهارمنطقه از مشهد در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای شهر مشهد در روز یکشنبه با شاخص ۸۵ در شرایط سالم قرار دارد.

رضا اسماعیلی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه خیام شمالی، سجاد، مفتح و آوینی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

وی بیان کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها نشان می دهد به غیر از آلاینده دی اکسید نیتروژن از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته کاسته شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: بیشترین میزان آلودگی نیز از ایستگاه مفتح با شاخص ۱۲۹ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

