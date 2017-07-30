به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سومین نمایشگاه ارزیابی دستاوردهای فعالان حوزه زیست فناوری و معرفی برترین‌های زیست‌فناوری ایران ضمن نمایش پتانسیل های بالقوه کشور در زمینه علم و فناوری، گامی موثر در ایجاد تحرک و رونق اقتصادی در پی خواهد داشت و این نمایشگاه با شناسایی و تشویق فعالان علم و فناوری در زمینه تبدیل علم به فناوری و در نهایت اشتغالزایی و افزایش تولید داخلی موثر خواهد بود.

اهداف برگزاری مراسم جایزه زیست ایران تحقق دست‌یابی به ۳درصد بازار جهانی در سال ۱۴۰۴، ایجاد روحیه رقابت سالم در بین فعالان حوزه زیست فناوری، هدایت فعالیت‌ها به سمت اولویت‌های کشور و شناسایی، معرفی و تشویق فعالان زیست فناوری است.

در این رقابت ملی، در هریک از حوزه‌های کشاورزی، پزشکی، صنعتی/تجهیزات/محیط زیست، برترین‌های شرکت‌ها (نوپا، تولیدی و صنعتی)، فناوری و مرکز رشد که بیشترین سهم را در اتصال حلقه‌های زنجیره ارزش زیست‌فناوری از مرحله تولید دانش تا ثروت (در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی) داشته‌اند معرفی شده و از آن‌ها طی مراسمی با حضور مقامات بلندپایه کشور در اختتامیه برگزاری نمایشگاه زیست‌فناوری ایران با اهدای تندیس و جوایز قدردانی می شود.