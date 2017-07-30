حجت الاسلام مصطفی احمدوند در گفتگو با مهر بابیان اینکه همایش بزرگداشت تکریم امامزادگان در بقعه متبرکه امامزاده سیدعلی حسین در روستای داویجان برگزار شد، افزود: در این همایش معنوی که با حضور خادمان حرم حضرت معصومه(ع) برگزار شد، از هیئت امنای امامزاده و خانواده های شهدا تقدیر به عمل آمد.

کارشناس مسئول فرهنگی اداره اوقاف ملایر عنوان کرد: علاوه بر تکریم خانواده های شهدا و اعضای هیئت امنا، یک هزار نفر در این بقعه اطعام دهی شدند.

وی غبارروبی امامزاده عبدالله و گلزار شهدا را از دیگر برنامه های این دهه عنوان و تاکید کرد: مزار مطهر آیت الله میرشاه ولد، نخستین امام جمعه شهرستان ملایر با حضور امام جمعه، مسئولان و فرزند وی غبارروبی شد.

کارشناس مسئول معاونت فرهنگی اداره اوقاف شهرستان ملایر گفت: جشن میلاد امام رضا(ع) در امامزاده عبدالله ملایر برگزار می شود.

حجت الاسلام احمدوند به سایر برنامه های شهرستان ملایر در دهه کرامت اشاره و بیان کرد: برگزاری جشن بزرگی با هماهنگی بسیج خواهران در پارک بانوان این شهرستان و نشست مشترک با اعضای ستاد نماز جمعه و اطعام دهی ۵۰ نفر از اعضا جزء برنامه های این دهه بوده است.

وی تاکید کرد: برپایی مراسم روضه در مکان موقوفه میرزامحمد سیف الدوله در این دهه از دیگر برنامه های دهه کرامت بوده است.

