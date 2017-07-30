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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۱۰

کارشناس مسئول معاونت فرهنگی اوقاف شهرستان ملایر:

جشن میلاد امام رضا(ع) در امامزاده عبدالله ملایر برگزار می شود

جشن میلاد امام رضا(ع) در امامزاده عبدالله ملایر برگزار می شود

ملایر - کارشناس مسئول معاونت فرهنگی اداره اوقاف شهرستان ملایر گفت: جشن میلاد امام رضا(ع) در امامزاده عبدالله ملایر برگزار می شود.

حجت الاسلام مصطفی احمدوند در گفتگو با مهر بابیان اینکه همایش بزرگداشت تکریم امامزادگان در بقعه متبرکه امامزاده سیدعلی حسین در روستای داویجان برگزار شد، افزود: در این همایش معنوی که با حضور خادمان حرم حضرت معصومه(ع) برگزار شد، از هیئت امنای امامزاده و خانواده های شهدا تقدیر به عمل آمد.

کارشناس مسئول فرهنگی اداره اوقاف ملایر عنوان کرد: علاوه بر تکریم خانواده های شهدا و اعضای هیئت امنا، یک هزار نفر در این بقعه اطعام دهی شدند.

وی غبارروبی امامزاده عبدالله و گلزار شهدا را از دیگر برنامه های این دهه عنوان و تاکید کرد: مزار مطهر آیت الله میرشاه ولد، نخستین امام جمعه شهرستان ملایر با حضور امام جمعه، مسئولان و فرزند وی غبارروبی شد.

کارشناس مسئول معاونت فرهنگی اداره اوقاف شهرستان ملایر گفت: جشن میلاد امام رضا(ع) در امامزاده عبدالله ملایر برگزار می شود.

حجت الاسلام احمدوند به سایر برنامه های شهرستان ملایر در دهه کرامت اشاره و بیان کرد: برگزاری جشن بزرگی با هماهنگی بسیج خواهران در پارک بانوان این شهرستان و نشست مشترک با اعضای ستاد نماز جمعه و اطعام دهی ۵۰ نفر از اعضا جزء برنامه های این دهه بوده است.

وی تاکید کرد: برپایی مراسم روضه در مکان موقوفه میرزامحمد سیف الدوله در این دهه از دیگر برنامه های دهه کرامت بوده است.
 

کد مطلب 4044771

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