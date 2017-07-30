قدرت اخوان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان از سال ۷۲ ایجاد شده اما در طول فعالیت خود و با فعالیت این مراکز توانسته زمینه اشتغال هفت هزار و ۵۰۰ نفر را در این مجموعه فراهم کند.

وی به فعالیت ۱۵ مرکز آموزشی درمانی اشاره کرد و گفت: در این دانشگاه ۲۳۱ نفر عضو هیئت‌علمی در ۴۳ رشته فعالیت دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای درمانی افزود: با وجود رشد محسوس خدمات درمانی بهداشتی توسعه فضاهای درمانی همچنان یک ضرورت است.

اخوان اکبری مطالبه جدی بخش درمان استان را احداث بیمارستان هزار تخت خوابی عنوان کرد و گفت: وزارت بهداشت اجرای این مهم را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارجاع داده و امید می‌رود در شورای اقتصاد تصویب شود.

وی افزود: علاوه بر این در چهار سال گذشته با اجرای طرح تحول نظام سلامت، کیفیت خدمات درمانی نیز بهبود یافته و رضایتمندی مردم به ۹۱ درصد رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تأکید کرد: به منظور اجرای بسته‌های خدمتی این طرح بالغ بر ۱۸۷ میلیارد تومان هزینه شده و میزان بستری و بار مراجعات به مراکز درمانی افزایش یافته است.

اخوان اکبری ابراز امیدواری کرد با تداوم اجرای طرح تحول نظام سلامت، رضایت شهروندان از خدمات ارائه شده افزایش یابد.