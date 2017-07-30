برخورد مرگبار پژو با موتورسوار/ تشریح جزئیات حادثه بامدادی

سرهنگ محمد رازقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۲ بامداد در خیابان امام خمینی(ره) در محدوده دانشگاه افسری امام علی(ع) یک دستگاه پژو ۲۰۶ با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد که به دنبال این حادثه موتورسیکلت از مسیر خود منحرف شد و با کامیون میکسر برخورد کرد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه در پی وقوع این حادثه ترک‌نشین موتورسوار در دم جان خود را از دست داد و راکب موتورسیکلت نیز دچار مجروحیت شد.

رئیس مرکز فرماندهی کنترل ترافیک راهور تهران بزرگ در پایان گفت: پس از این حادثه راننده خودرو پژو از صحنه حادثه متواری شد و عوامل پلیس در حال بررسی علت اصلی حادثه هستند.