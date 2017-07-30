برقراری ۲۴۸ تماس تلفنی مزاحم با مرکز ۱۲۵ همدان طی ۲۴ ساعت گذشته

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۶ عملیات اطفای حریق و ۷ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۸۳ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۱۳ مورد منجر به عملیات شده، ۲۲ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۰۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۴۸ ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۶ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در خضر، حریق عمدی سطل زباله در خیابان بوعلی، ۲ مورد حریق تیر برق در میدان شریعتی و شهرک مدرس و ۲ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در میدان بار و میدان فرودگاه بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: همچنین ۷ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در خیابان بوعلی، نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در بلوار بعثت، ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در سنگ شیر و قاسم آباد، عملیات امداد و نجات در حادثه تصادف خودرو در گنجنامه، عملیات امداد و نجات در حادثه انفجار آبگرمکن در دیزج و مهار حیوانات در سنگ سفید توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی عنوان کرد: تعداد ۶ نفر نجات یافته در این عملیات گزارش شده است.