همایش بزرگداشت امام زادگان و بقاع متبرکه استان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری زیرسایه خورشید، کاروان خدام آستان قدس رضوی(ع) در همایش بزرگداشت امامزادگان و بقاع متبرکه که در تالار بعثت شهر کرمانشاه برگزار شد، حضور یافته و معنویت این مراسم را دوچندان کردند.

اجرای مداحی ویژه از سوی یزدان ناصری در وصف حضرت کریم اهل بیت و روضه ابا عبدالله (ع)، مداحی مرشد کاروان حاج آقا شاهمرادی، سخنرانی مبلغ کاروان حجت الاسلام عبدالله زاده و اهدای تبرکات به مدعوین از برنامه های این همایش بود.

حجت الاسلام عبدالله زاده با اشاره به اهمیت زیارت معصومین (ع) و نقش پرچم و بقاع متبرکه در اتصال دل ها و زیارت از راه دور گفت: توفیق زیارت یک دعوت است، چه از دور چه از نزدیک، حتی همسایگان حرم مطهر هم اگر توفیق نداشته باشند به زیارت حضرت نایل خواهند آمد.

کاروان خدام آستان قدس رضوی همچنین در مسجد چهارمین شهید محراب شهرک الهیه کرمانشاه حضور یافتند و با استقبال کم نظیر مردم از پرچم و کاروان مقدس رضوی مواجهه شدند.

اقامه نماز مغرب و عشاء از برنامه های این مراسم بود و مبلغ کاروان حجت الاسلام عبدالله زاد طی سخنانی به بیان ارزش زیارت از راه دور پرداخت که ثوابی کمتر از زیارت مضجع شریف را ندارد و اینکه پرچم متبرک امام رضا (ع) به پیراهن حضرت یوسف (ع) شبیه است.

مرشد حاج آقا شاهمرادی نیز گفت: ما در جایگاهی نیستیم که بگوییم خادم حضرت رضا (ع) هستیم، بلکه ما خادمین زائرین حضرت رضا (ع) هستیم.

لازم به ذکر است؛ در این دیدار پرشور، میان حاضرین نمک متبرک تورزیع شد.

مردم خون گرم قصرشیرین با قربانی کردن گوسفند به استقبال از پرچم امام رضا (ع) آمدند

کاروان خُدام آستان قدس رضوی همچنین عصر شنبه مورد استقبال مردم مرزدار، مسئولان سیاسی و مقامات نظامی و انتظامی قصرشیرین قرار گرفتند.

امام جمعه شهرستان قصرشیرین در مسجد جامع این شهرستان ضمن خوش آمد گویی به خدام گرانقدر به ایراد سخنرانی در مورد مناقب اهل بیت وجایگاه امام رضا(ع) پرداخت

مردم این شهر با استقبال بی نظیر خود عشق و ارادت خود را به محضر امام هشتم ابراز داشتند.

همچنین مردم شهید پرورقصرشیرین به مناسبت ورود پرچم گنبد طلائی امام رضا(ع) گوسفند قربانی کردند.

حضور خدام حرم رضوی (ع) به همراه رئیس بنیاد شهید قصرشیرین در منزل شهید والامقام عباس فیضی از دیگر برنامه های این روز بود، این شهید گرانقدر در فکه به شهادت رسیده بود.

درمنزل شهید مادر شهید با بیان خاطراتی از فرزندش یادش را گرامی داشت.

حضور در نقطه صفر مرزی و دیدار با مرزداران غیور ایران اسلامی از دیگر برنامه حضور کاروان رضوی در قصرشیرین بود که علاوه بر ایجاد فضای معنوی در بین آنها، روحیه مضاعفی به این عزیزان بخشید.

همچنین کاروان خدام رضوی در منزل‌ شهید جاوید الاثر «بهرام محمودی» و برادر ایشان که هم جانباز هستند، حضور یافتند.

خدام رضوی به خانواده این شهید بزرگوار پرچم متبرک امام رضا (ع) را اهدا کردند

صبح امروز نیز کاروانی از خدام رضوی برای حضور در شهرستان هرسین به این شهرستان سفر کردند و هم اکنون در سه راهی هرسین مورد استقبال مسئولان محلی و مردم قرار گرفتند.