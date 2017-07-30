به گزارش خبرنگار مهر، کرسی ملی تلاوت قرآن کریم با حضور قاری بین المللی در شهر بندری کوهستک برگزار می شود، این محفل نورانی فردا دوشنبه ۹ مرداد ماه جاری ساعت ۲۱:۳۰ در گلزار شهدای گمنام بندر کوهستک در سواحل دریای مکران برگزار خواهد شد.

تلاوت قرآن کریم توسط «محمد مشمول» از قاریان بین المللی، تلاوت «احمد بلوچ پور» از قاریان شهرستان سیریک، سخنرانی حجت الاسلام شریف زاهدی مدیرمسئول موسسه قرآنی آل یاسین شهرستان میناب از برنامه های این محفل قرآنی است.

سخنرانی کارشناس مذهبی اعزامی از حرم مطهر رضوی، مداحی یکی از مداحان آستان قدس رضوی، توزیع نذورات شامل نبات و نمک و تبرک جستن به پرچم متبرک بارگاه ملکوتی شمس الشموس علی بن موسی الرضا(ع) از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این محفل است.

صلوات خاصه امام رضا(ع)، قرائت دسته جمعی میثاق نامه رضوی و پهن شدن سفره رزق رضوی بخش دیگری از برنامه های این محفل است.

کاروان خدام رضوی از روز پنجشنبه(۵ مرداد) وارد هرمزگان شد و تا ۱۳ مرداد در استان حضور دارد و با سفر به شهرها، بخش ها و روستاهای مختلف استان هرمزگان ضمن دیدار با مردم و فراهم نمودن زمینه زیارت از راه دور، برنامه های متنوع فرهنگی، اجتماعی، محرومیت زدایی و ... اجرا می کنند.

گفتنی است؛ امسال برای دهمین سال همزمان با دهه کرامت، با حضور خادمین رضوی، جشن های مردمی « زیر سایه خورشید » با هدف ایجاد نشاط معنوی تحت عنوان ۳۰۰ برنامه در ۱۶۰ نقطه از استان هرمزگان، اقصی نقاط ایران اسلامی و ۳۶ کشور جهان با شکوه هرچه تمامتر برگزار می شود.