۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۰۹

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی مطرح کرد:

لزوم تقویت بنیه دفاعی، مهندسی و مخابراتی در نیروی انتظامی

زاهدان - معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی با اشاره به لزوم تقویت بنیه دفاعی، مهندسی و مخابراتی گفت: نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان برابر شاخص ها به رشد و بالندگی دست پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ایوب سلیمانی صبح امروز در جلسه کمیسیون پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان سیستان وبلوچستان که در زاهدان برگزار شد، ضمن تبریک دهه مبارک کرامت از زحمات و تلاش های شبانه روزی مجموعه نیروی انتظامی استان تقدیر و تشکر کرد و گفت : نیروی انتظامی همیشه روند رو به رشد و رو به تکاملی داشته است و در سال های اخیر با جهش رو به رو بوده است و استان سیستان و بلوچستان از جمله مناطقی است که طبق شاخص ها و گزارشات ستاد ناجا توانسته به این رشد و بالندگی دست پیدا کند.

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی در خصوص مصوبات کمیسیون پشتیبانی استان به توسعه مجموعه بهداری و تاسیس بیمارستان سیستان وبلوچستان اشاره کرد و گفت : ما باید در این استان و در این نقطه مرزی و عملیاتی امکانات بهداری و بهداشتی را جهت رفاه حال کارکنان و خانواده هایشان فراهم کنیم و کادر پزشکی و پیرا پزشکی مراکز درمانی خود را از پزشکان سرباز و با قرارداد با پزشکان در بیرون از سازمان تامین کنیم .

وی تصریح کرد: تقویت بنیه دفاعی، مهندسی و مخابراتی از جمله مباحثی است که باید به آن توجه ویژه ای شود و دراین حوزه از امکانات به روز استفاده حداکثری شود.

سردار سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود، گزینش افراد را به عنوان گلوگاهی مهم و اساسی در انتخاب کارکنان بیان کرد و اظهار داشت: ما باید در گزینش افراد، کسانی را انتخاب کنیم که با اهداف سازمان آشنایی داشته باشند و با روحیه رزمندگی بتوانند در مناطق عملیاتی، امنیتی، حساس و صعب المعیشتی خدمت کنند.

معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی با اشاره به خدمت بزرگ کارکنان در حفظ امنیت این استان مهم و مرزی گفت: به افتخار حضور شما و پشتوانه شما عزیزان است که ما می توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و برای ما نیز افتخار است که به شما خدمتگذاری کنیم.

در ادامه این دیدار سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت:کارکنان خدوم نیروی انتظامی این استان برای دفاع ازکیان و ناموس نظام اسلامی در این خطه حساس ومهم جهت اجرای فرمان فرمانده معظم کل قوا و شادی قلب ایشان همانند یک سرباز جان بر کف با تمام قدرت تلاش و خدمت می کنند .

وی با اشاره به افزایش تحرکات دشمنان، معاندین،اشرار ،گروه های مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر نسبت به سال های گذشته، افزود: سرمایه گذاری دشمن در این منطقه بیشتر شده است و کشور ما در این منطقه با کشور افغانستان که بیش از ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی خود را زیر کشت مواد مخدر قرار داده، همسایه است.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: امروز و در این سال های اخیر طبق سخن کارشناسان شورای امنیت ملی و مسئولان بلند مرتبه استانی و کشوری ،استان سیستان وبلوچستان طلایی ترین سال های پر از امنیت و آرامش خود را سپری کرده است و در سال ۹۶ از سوی دولت به عنوان مقصد گردشگری معرفی شده است .

سردار رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان داشت : در بخش مقابله با قاچاق مواد مخدر، میزان کشفیات مواد مخدر ۳۰۰ درصد افزایش داشته و در کشف جرم ، توانسته ایم با رویکرد آفندی، کشف ۵۱ درصدی جرایم را به بالای ۹۰ درصد ارتقاء داده ایم .

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان مردم مداری و جامع محوری را از شاخصه های پلیس استان بیان کرد و گفت: با رویکرد مردم مداری و جامعه محوری توانسته ایم با همدلی یک ارتباط تنگاتنگ بین مردم و پلیس ایجاد کنیم و مقبولیت نیروی انتظامی را نزد مردم بالا ببریم.

