ساماندهی انشعابات غیر مجاز در حاشیه شهر های استان زنجان

به گزارش خبرنگر مهر، علیرضا جزء قاسمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود : مجلس شورای اسلامی قانون برخورد با انشعابات غیرمجاز آب و فاضلاب و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی را تصویب کرده که بر اساس همین قانون، شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان با توجه به اهمیت موضوع اقدام به ساماندهی انشعابات غیرمجاز در حاشیه شهرهای استان زنجان خواهد کرد.

وی اظهار کرد: از این پس با افرادی که انشعاب غیر مجاز داشته باشند مطابق قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی که مشتمل بر ۷ ماده و چهار تبصره می باشد و همچنین آئین نامه اجرایی با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان افزود : از ۱۸ میلیون مترمکعب آب تولیدی طی سه ماهه نخست امسال در استان زنجان مشترکان ۱۳ میلیون مترمکعب مصرف داشته اند که به منظور مدیریت مصرف آب آشامیدنی در این استان ۲۶۷ انشعاب غیرمجاز طی این مدت شناسایی شده است که از این تعداد انشعاب غیرمجاز بیش از ۱۷۰ رشته اصلاح و بقیه نیز جمع آوری شد.

جزء قاسمی اظهار کرد: پیش بینی می شود بیش از پنج هزار انشعاب غیر مجاز دیگر نیز در این استان وجود داشته باشد.

وی بیشتر این انشعابات غیرمجاز را مربوط به مشترکان خانگی در سکونتگاه های غیررسمی حاشیه شهرها بیان کرد و افزود: تعدادی از این انشعابات نیز در باغ ها و باغچه منازل مسکونی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ساکنان حاشیه شهرها فاقد مجوز از شهرداری هستند، نمی توانند مجوز انشعاب آب دریافت کنند.

جزء قاسمی افزود: طی سال گذشته یکهزار و ۷۰۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی شده بود که از این تعداد یکهزار و ۴۷ مورد مجاز و مابقی جمع آوری شد و میزان تولید آب آشامیدنی در استان زنجان در مدت بیان شده ۷۰ میلیون مترمکعب بود که مشترکان این استان بیش از ۶۰ میلیون مترمکعب مصرف داشته اند که افزایش سه تا چهار درصدی آب آشامیدنی را به همراه داشت