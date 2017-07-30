  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۲۱

برای هفدهمین روز متوالی؛

اهالی شهرک‌های «فوعه و کفریا» برای شکسته شدن محاصره تظاهرات کردند

اهالی شهرک های شیعه نشین «فوعه و کفریا» در حومه شمالی ادلب سوریه در اعتراض به تداوم محاصره این‌ شهرک‌ها توسط تکفیریها، برای هفدهمین روز متوالی تظاهرات برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، اهالی شهرک های شیعه نشین فوعه و کفریا همچنان با محاصره این دو شهرک توسط تکفیریها دست و پنجه نرم می کنند.

بر اساس این گزارش، ساکنان این دو شهرک شیعه نشین برای هفدهمین روز متوالی در اعتراض به تداوم محاصره، تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای پایان دادن به محاصره خفه کننده شدند.

گفتنی است، تروریست های تکفیری از بیش از دو سال پیش شهرک های شیعه نشین فوعه و کفریا را تحت محاصره خود درآورده اند.

طبق اعلام رسانه ها، طی حدود ۵ ماه گذشته هیچ محموله حاوی کمک های بشردوستانه وارد شهرک های فوعه و کفریا نشده است و اهالی این دو شهرک با کمبود شدید مواد غذایی و دارویی مواجه هستند؛ به گونه ای که زمزمه های ظهور و بروز یک فاجعه انسانی در آنجا به گوش می رسد.

