رباتهای انسان نمای امیرکبیر سوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، سروش صادق نژاد، سرپرست تیم های ربوکاپ دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: تیم ربات های انسان نمای سایز نوجوان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شد در رقابت های فنی این دوره از مسابقات که با حضور تیم هایی از کشورهای ژاپن، چین، آلمان، هند، تایوان و ایران صورت پذیرفت، به مقام سوم این رقابت ها دست یابد.

عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی ربوکاپ در لیگ ربات های انسان نما در این خصوص بیان کرد: نوزدهمین دوره مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۱۷ از روز ۵ مرداد ماه سال جاری با حضور بیش از ۲۰۰ تیم از دانشگاه‌ها و مدارس و آموزشگاه‌های مختلف از ۴۸ کشور دنیا آغاز به کار کرد که دانشگاه صنعتی امیرکبیر با پنج تیم در لیگ ربات های شبیه ساز امداد و نجات، امدادگر مجازی، ربات های فوتبالیست سایز کوچک، ربات های کار و ربات های انسان نما شرکت کرده است.

وی افزود: در دو روز ابتدایی این مسابقات، تیم ربات های انسان نمای سایز نوجوان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شد با پشت سر گذاشتن تیم ها و با شکست در مقابل تیم قهرمان سال گذشته مسابقات از کشور آلمان به دیدار رده بندی این لیگ صعود کند.

کسب مقام سوم جهان توسط تیم ربات های انسان نمای دانشگاه امیرکبیر

صادق نژاد با بیان اینکه تیم ربات های انسان نمای دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مقام سوم لیگ ربات های انسان نمای سایز نوجوان رسید، اظهار داشت: همچنین تیم ربات های انسان نمای سایز نوجوان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دومین روز برگزاری مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۱۷ در کشور ژاپن موفق به کسب مقام سوم رقابت های فنی این دوره از مسابقات شد.

