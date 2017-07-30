۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۳۱

نمایشگاهی از آثارصنایع دستی در وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود

در راستای افزایش امکان فروش و توسعه بازارهای موقت صنایع دستی در کشور، نمایشگاهی از آثارهنرمندان رشته‌های مختلف از ۷ تا ۱۱ مرداد ماه در وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ این نمایشگاه که از ۷ تا ۱۱ مرداد ماه در وزارت ورزش و جوانان برگزارمی شود به همت و تلاش معاونت صنایع دستی کشوردر راستای افزایش امکان فروش و توسعه بازارهای موقت فروش صنایع دستی در کشور است که خود می‌تواند در توانمندسازی هنرمندان و آشناسازی اقشار مختلف با انواع صنایع دستی در کشور و نیز معرفی هرچه بیشتر صنایع دستی در میان اقشار مختلف مردم در جامعه موثر باشد.

به همین منظور هنرمندانی از استان‌های اصفهان، همدان، البرز، تهران و قم با آثاری منحصربفرد در رشته‌های قلمزنی، فیروزه کوبی، شیشه فوتی، سنگ‌های قیمتی، خاتم کاری، زیورآلات، منسوجات چرمی، ترمه یزد نمایشگاه حضورفعال دارند.

 نظر به ضرورت انجام پروژه مذکور مقرراست تا پایان سال جاری نیز این روند در سایر ارگان‌ها، سازمان‌ها و موسسات دارای ظرفیت در دستور کار قرار گیرد.

 این نمایشگاه از صبح امروز ۷ مرداد ماه در وزارت ورزش و جوانان با آثار هنرمندانی از چند استان کشور آغاز به کار کرده و تا ۱۱مرداد ماه نیز در همین مکان دایر است.

