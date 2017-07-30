به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ این نمایشگاه که از ۷ تا ۱۱ مرداد ماه در وزارت ورزش و جوانان برگزارمی شود به همت و تلاش معاونت صنایع دستی کشوردر راستای افزایش امکان فروش و توسعه بازارهای موقت فروش صنایع دستی در کشور است که خود می‌تواند در توانمندسازی هنرمندان و آشناسازی اقشار مختلف با انواع صنایع دستی در کشور و نیز معرفی هرچه بیشتر صنایع دستی در میان اقشار مختلف مردم در جامعه موثر باشد.

به همین منظور هنرمندانی از استان‌های اصفهان، همدان، البرز، تهران و قم با آثاری منحصربفرد در رشته‌های قلمزنی، فیروزه کوبی، شیشه فوتی، سنگ‌های قیمتی، خاتم کاری، زیورآلات، منسوجات چرمی، ترمه یزد نمایشگاه حضورفعال دارند.

نظر به ضرورت انجام پروژه مذکور مقرراست تا پایان سال جاری نیز این روند در سایر ارگان‌ها، سازمان‌ها و موسسات دارای ظرفیت در دستور کار قرار گیرد.

