به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رامین آغنده با اشاره به ضرورت تأسیس انجمن دندانپزشکی زیبایی، افزود: در شرایطی که بسیاری از درمان های زیبایی بیش از یک رشته تخصصی را در برگیرد، باید به نیاز آموزشی دندانپزشکان توجه جدی کرد تا از لطمات جبران ناپذیری که ممکن است به همکاران و یا بیماران وارد شود، جلوگیری نمود.

وی در آستانه برگزاری ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، اظهارداشت: از آنجا که کارهای زیبایی در مطب های دندانپزشکی به شکل روزافزونی مورد استفاده قرار می گیرند و درآمد بسیاری از مطب ها وابسته به این نوع خدمت است، افزایش تقاضا و تنوع خواسته‌ها، می تواند به شکل فزاینده ای باعث درمان ناموفق بین همکارانی شود که از درمان های این حوزه کمتر سررشته دارند.

آغنده با بیان اینکه تامین منابع اقتصادی مطب می تواند انگیزه‌ای برای کم توجهی به محور و کارهای نامناسب شود، گفت: آنچه این مشکل را تشدید می کند نبود متولی دولتی و یا حتی یک NGO برای کنترل و نظم بخشی و آموزش این علوم است.

دبیر علمی ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ادامه داد: سال ها پیش که برای تأسیس انجمن دندانپزشکی زیبایی به مسئول وقت مراجعه کردم، متاسفانه صرفا با مخالفت بی دلیلی روبرو شدم و این درحالی بود که در بسیاری از کشور ها بیش از یک انجمن زیبایی وجود دارد.

آغنده گفت: در شرایطی که بسیاری از درمان های زیبایی بیش از یک رشته تخصصی را درگیر می کند، عدم توجه به نیاز آموزشی دندانپزشکان می تواند لطمات جبران ناپذیری را به همکاران و بیماران‌ وارد کند.

وی بیان داشت: انجمن دندانپزشکان عمومی ایران درحالی ششمین دوره این همایش را برگزار می کند که نیاز به این آموزش و ارائه مطالب گسترده تر و به روز تر بیش از پیش نمود پیدا کرده است و گسترش علوم دندانپزشکی و تکنولوژی های نوین دیجیتال، گسترش کمی و کیفی موارد مصرفی، افزایش آگاهی و کمال گرایی بیماران رقابت را در عرصه جذب بیماران و درمان آنها مشکل تر کرده و هر یک از همکاران باید محدوده شناخت و توانایی های خود را در این زمینه ارزیابی کنند.

دبیر علمی ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران گفت: نگاه نو به دندانپزشکی زیبایی اخلاق مدار که تم اصلی این همایش است سعی می کند تا با آمیختن معلومات روز با توانایی های تکنولوژیک و درمان های کم تهاجمی راهی را برای درمان ایده آل بیماران پیشنهاد دهد.

آغنده افزود: بی شک توانمند سازی همکاران در درمان دقیق و کم عارضه بیماران ترس ها را از دلها خواهد زدود و تقاضاهای جدیدی را برای این هنر دندانپزشکی ایجاد خواهد کرد که در این تراکم تربیت دندانپزشک می تواند جایی برای کسب شرافت مندانه و اخلاق محور برای همکاران باز کند.

وی گفت: اساتید فن و متخصصین رشته های مختلف مرتبط با زیبایی دعوت انجمن برای تدریس به همکاران را پذیرفته و آماده شده اند تا از آخرین تکنولوژی های روز ما را بهرمند کنند.

آغنده به موضوع کامپوزیت دندان اشاره کرد و افزود: گاهی فرد تنها به دلیل زردی دندان و انجام بیلیچینگ یا سفید کردن دندان مراجعه می کند ولی متأسفانه به دلیل کم توجهی به مناسبات نابجا کامپوزیت به بیمار پیشنهاد می شود.

دبیر علمی همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با بیان اینکه نبود انجمن دندانپزشکی زیبایی به چنین مواردی دامن می زند، تصریح کرد: استفاده نابجا از کامپوزیت برای بیمار سبب تشدید سایش دندان، لق شدن دندان و حتی تخریب دندان و مشکلات مفصل فک می شود.

وی در پایان افزود: از همکاران دعوت می کنم در این همایش که بحث درباره موارد تشخیص درمانی، اتفاق نظر و چالش های بین رشته ای حداقل پنج رشته دندانپزشکی مرتبط با درمان‌های زیبایی می پردازد شرکت کنند.

ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران ۲۵ لغایت ۲۷ مرداد ۹۶ در مرکز همایش های هتل المپیک تهران برگزار می شود.