به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته هفتم مرداد ماه کولی های اسپانیا در تالار وزارت کشور میزبان مخاطبان علاقمندان به قطعات بومی این گروه بودند.

شاهرخ بحرالعلومی مدیر شرکت پرشیا فیلم در ابتدای کنسرت گروه جیپسی کینگ توضیحاتی درباره گروه برگزارکننده ارایه و بیان کرد: این دومین بار است که در کشورمان میزبان کولی های اسپانیا هستیم و مفتخریم در سرزمینی هستیم که زبان تعامل ما با کشورهای جهان به واسطه هنر است. مشرق زمین مهد هنر است و در مقایسه با غرب که به هنر هم نگاه سیاسی دارد چنین نگاهی ندارد.

وی در ادامه به پیشینه گروه جیپسی کینگ اشاره و عنوان کرد: خوزه ریه س به همراه چند نفر دیگر این گروه را پایه گذاری کردند و این گروه همچنان تحت عنوان «جیپسی کینگ» فعالیت دارند.

بحرالعلومی با اشاره به اعضایی که در کنسرت دیشب در تالار وزارت کشور حاضر شده بودند، اظهار کرد: آرزو داریم روزی همه ۳۲ نفر گروه جیپسی کینگ کنسرتی را در این مکان اجرا کنند. امشب مایکل فرانسیسکو آمادور، جوزف کورتز، جانی بیلی کورتز، آنتونیو (تونی) ونجلستی، روماریک خورخه فیگوئیه‌یر، سن پیتر ایرینا، پینچرا سرجیو و پل ریه‌س اینجا حضور دارند.

وی همچنین به حضور آنتونیو (تونی) ونجلستی اشاره و یادآور شد که ونجلستی تهیه کننده ای است که ۳۵ سال همراه این گروه بوده است.

مدیر شرکت پرشیا فیلم در پایان از وزارت ارشاد، اداره کل موسیقی، وزارت کشور و همچنین از افرادی چون محمدرضا خانزاده مدیر شرکت اکسیرنوین برای همراهی و برگزاری این کنسرت که به همت شرکت های اکسیر نوین و پرشیا فیلم انجام شد، تشکر کرد.

با پایان صحبت های بحرالعلومی گروه هشت نفره جیپیسی کینگ ساعت ۱۹ و با نیم ساعت تاخیر روی صحنه رفتند و اولین قطعه خود را نواختند.

اولین قطعه از ریتمی شاد و هیجانی با ضربی تند و پرشور برخوردار بود که در ابتدای آن گروه به فارسی به حاضران سلام علیکم گفتند. این قطعه پیش از این در اجرای قبلی این گروه اجرا شده بود و اعضای گروه درباره آن بیان کرده بودند که به احترام ایرانی ها اجرایش می کنند.

اشعار کنسرت بیشتر توسط سه نفر خوانده می شد و باقی گروه نیز در هر یک از قطعات، خوانندگان را که خودشان همزمان گیتار هم می زدند، همراهی می کردند.

یک نکته در این اجرا این است که بعد از بازسازی تالار وزارت کشور امکانات بهتری در تجهیز صندلی ها و مخصوصا صدای سالن فراهم شده بود.

در این اجرا ۶ گیتاریست، یک نوازنده درامز و یک نوازنده دیگر گروه را همراهی می کردند. از جمله ویژگی های اصلی سبک گروه جیپسی کینگ این است که به عنوان کولی های اسپانیا همراه با هم می خوانند و همراه با یکدیگر نیز می نوازند. در این اجرا هم همه اعضای گروه خواننده اصلی را در میان قطعات همراهی می کردند همچنین یکی از نکات جالب اجرا نوازندگی دو نفره یا سه نفره برای نمایش این همراهی بود.

دومین قطعه این گروه نیز با همان ویژگی های موسیقایی این گروه که درون مایه هایی از موسیقی بومی آمریکای لاتین دارد و به نوعی برداشت از موسیقی فلامنکو است اجرا شد. موسیقی هایی که ریتمی پرشور دارند و بعضی از قطعات آنها از جمله «امور میو» یا «بامبولیا» شهرتی جهانی دارند. در ایران هم در اواخر دهه ۷۰ این قطعات بیشتر شنیده شدند و حتی شدت شهرت قطعه معروف این گروه به حدی بود که براساس آن ایرانی ها قطعات طنز و جدی ای هم تولید کردند.

با اجرای این قطعه معروف با نام «امور میو» سالن اجرا که از ابتدای کنسرت با تشویق ها همراهی خود را با گروه نشان می داد شدت تشویق ها و همراهی ها را بالاتر برد.

این گروه در ابتدای هر اجرا جملات و عباراتی را هم به زبان اسپانیایی بیان می کردند اما می توانستند با حرکات نمایشی منظور خود را به مردم بفهماندند و به طور مثال همراهی آنها را در تشویق های گروهی و یا همخوانی در تکرار بعضی از واژه ها بخواهند.

این کنسرت شب گذشته در دو سانس اجرا شد که تقریبا همه صندلی های تالار وزارت کشور پر شده بود و مخاطبان بسیاری را برای شنیدن یک موسیقی بومی با مضامین عاشقانه و حماسی با خود همراه کرد.

عکس کنار خبر از سیدعلی صالح است.