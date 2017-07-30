مرتضی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان فریدون‌شهر در زمان پایش مناطق آزاد این شهرستان دو متخلف زنده‌گیری پرندگان را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه این افراد اقدام به زنده‌گیری سه سهره طلایی بر خلاف مقرارت شکار وصید کرده بودند، افزود: به طور معمول پرندگان در زمان جوجه آوری در مناطق جنگلی وبیشه زارها تجمع می‌کنند که برخی افراد متخلف به زنده‌گیری آنها دست می زنند.

گشت شبانه‌روزی یگان حفاظت محیط زیست در استان اصفهان

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه متهمان مذکور به مراجع قضایی معرفی شدند، ابراز داشت: اصفهان هر چهار نوع منطقه حفاظت شده را داراست که از نادرترین گونه‌های گیاهی و جانوری حفاظت شده برخوردار است و بر این اساس ماموران یگان در تمام طول شبانه‌روز اقدام به پایش مناطق حفاظت شده و آزاد می‌کنند.

وی با بیان اینکه در روزهای گذشته همچنین سه متخلف شکار در زیستگاه های شهرستان بوئین میاندشت دستگیر شدند، تاکید کرد: این افراد پیش از آغاز به شکار شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی شدند.

جمشیدیان گفت: از این متخلفان ادوات شکار شامل یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی کالیبر ۱۲ و ۱۰ عدد فشنگ همراه قطار فشنگ کشف و ضبط شد.

رهاسازی یک پرنده دلیجه در بوئین میاندشت

وی با بیان اینکه رهاسازی یک پرنده دلیجه درمنطقه شکار ممنوع ستبله شهرستان بوئین میاندشت از دیگر اقدامات یگان در روزهای اخیر بوده است، ابراز داشت: این پرنده پس از تیمار و اطمینا کامل از سلامتی در زیستگاه خود رها سازی شد.