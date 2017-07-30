۴۰ میلیارد تومان برای تکمیل فرودگاه گناباد مورد نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنایی شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارکرد: با پیگیری های صورت گرفته طرح جامع گردشگری شهری گناباد در شورای مسکن و شهرسازی کشور به عنوان سومین شهر کشور تصویب شده و بزودی اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در این طرح مبلمان شهری و ساخت و سازها براساس طرحی جامع با محوریت گردشگری انجام خواهد شد.

عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی داشتن زیرساخت های مناسب را یکی از اولویت های جذب گردشگر دانست و افزود: فرودگاه گناباد به عنوان یکی از طرح های زیربنایی این شهر در حال احداث می باشد که سالن مسافری آن با ۴ هزار مترمربع زیربنا دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل فرودگاه گناباد بودجه ای ۴۰ میلیارد تومانی مورد نیاز است که باید براساس پیشرفت پروژه تخصیص داده شود.

بنایی افزود: باقی مانده جاده گناباد به مهنه که قرار است دوبانده شود مناقصه ۵۰میلیاردی آن انجام شده و بزودی پیمانکار شروع به فعالیت خواهد کرد.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی یکی از آرزوهای دیرینه گنابادی ها را احداث راه آهن این شهر دانست و بیان کرد: برای راه آهن نیز ماه گذشته مناقصه ای برای احداث ۵۰ کیلومتر ریل به ارزش ۶۳ میلیارد تومان انجام شده که پس از اتمام روند مناقصه و معلوم شدن پیمانکار کار به سرعت انجام خواهد شد و انشالله گناباد به شبکه ریلی کشور خواهد پیوست.

بنایی یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته برای گناباد را که ارزشمند بود احداث بیمارستان علامه بهلول دانست و افزود: مکاتباتی جهت تجهیزات بیمارستانی برای گناباد صورت گرفته که قول وزیر به ما ۲۰ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۱۵ میلیارد آن تخصیص یافته است.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: طی یک سال گذشته ۱۵ میلیارد تومان به صنایع مختلف گناباد تسهیلات پرداخت شده که توانسته زمینه اشتغال ۶۰۰ نفر را فراهم کند.

بنایی افزود: تکمیل و راه اندازی کارخانه کاشی گناباد نیز می تواند وضعیت اشتغال شهرستان را بهبود دهد که با در اولویت بودن این طرح برای گناباد مبلغ ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات آن پس از مذاکره با تمام بانک های کشور از محل صندوق توسعه ملی تخصیص یافته که سرمایه گذار آن در مرحله جمع آوری وثیقه های لازم است.

وی با بیان این که مردم زیادی در خواست راه اندازی کارخانه شیر بیدخت را داشته اند با پیگیری های صورت گرفته مجوز آن تمدید و سرمایه گذار پس از رفع موانع لازم باید به کار خود سرعت بخشد.