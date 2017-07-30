۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۳۳

مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری کردستان:

اهمیت ذخیره‌سازی خون بندناف در جامعه تبیین شود

سنندج-مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری کردستان بر تبیین اهمیت ذخیره سازی خون بندناف در جامعه تاکید کرد و گفت: برای اجرای این مهم نیاز به برگزاری دوره های آموزشی است.

به گزارش خبرنگارمهر، لیلا آژیر، شامگاه گذشته در نشست مشترک فعالان امور بانوان با جهاددانشگاهی استان در سنندج به بحث ذخیره‌سازی خون بندناف رویان در موسسه رویان اشاره کرد و گفت: با ذخیره‌سازی خون بندناف فرزندانمان می‌توانیم سلامتی آنان را در آینده تأمین و تضمین کنیم.

وی با اشاره به اینکه بانوان ما به دلیل عدم آشنایی با ذخیره‌سازی خون بندناف، نگاه ویترینی و لوکسی به این امر دارند، ادامه داد: بانوان کشور و در نتیجه استان کردستان باید ضرورت ذخیره‌سازی خون بندناف را احساس کنند و این امر را برای تمام افراد جامعه تبیین کنند.

وی یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشت و درمان، پایگاه های سلامت، تامین اجتماعی در این زمینه باید به کمک جهاددانشگاهی آمده و با برگزاری کارگاه و دورههای آموزشی برای مادران باردار زمینه آشنایی آنان با ذخیره‌سازی خون بندناف و ضرورت این امر را فراهم کنند.

مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری کردستان با بیان اینکه  جهاددانشگاهی یکی از مجموعه‌های جوان استان بوده که با جوان‌گرایی توانسته موفقیت‌های بسیاری را کسب کند، اظهارداشت: حوزه سلامت یکی از حوزه‌های مهم است که در دولت تدبیر و امید با طرح تحول نظام سلامت توجه ویژه‌ای به این امر شده است.

آژیر بیان کرد: به توجه ویژه دولت به امور بانوان اشاره و بیان کرد: در این راستا استان کردستان یکی از استان‌های پیش رو در تشکیل پرونده سلامت برای بانوان شاغل بوده است.

وی با اشاره به اهمیت آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی بانوان در زمینه‌های مختلف افزود: آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی بانوان در زمینه‌های  مختلف به ویژه در امر سلامت موجب شادابی خانواده و در نتیجه جامعه می‌شود.

آژیر عنوان کرد: آهنگ کاهش رشد جمعیتی یکی از مشکلات عمده کشور بوده که در این مبحث استان کردستان زیاد با میانگین کشوری فاصله ندارد.

وی اظهارداشت: مؤسسه رویان یکی از مؤسسات برجسته علمی کشور بوده که تاکنون توانسته در بخش‌های علمی کشور به موفقیت‌های بسیار بالایی دست پیدا کند و در برخی از زمینه‌ها نیز پیشتاز باشد.

مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری کردستان با اشاره به ورود جهادانشگاهی در بحث درمان ناباروری و موفقیت رویان در سطح جهان بیان کرد: مؤسسه رویان ایران را در زمینه ناباروری معرفی کرده است و در آمارهای خود رقم ۹۷ درصدی درمان ناباروری را اعلام کرده است.
 

کد مطلب 4044797

