به گزارش خبرنگارمهر، لیلا آژیر، شامگاه گذشته در نشست مشترک فعالان امور بانوان با جهاددانشگاهی استان در سنندج به بحث ذخیره‌سازی خون بندناف رویان در موسسه رویان اشاره کرد و گفت: با ذخیره‌سازی خون بندناف فرزندانمان می‌توانیم سلامتی آنان را در آینده تأمین و تضمین کنیم.

وی با اشاره به اینکه بانوان ما به دلیل عدم آشنایی با ذخیره‌سازی خون بندناف، نگاه ویترینی و لوکسی به این امر دارند، ادامه داد: بانوان کشور و در نتیجه استان کردستان باید ضرورت ذخیره‌سازی خون بندناف را احساس کنند و این امر را برای تمام افراد جامعه تبیین کنند.

وی یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشت و درمان، پایگاه های سلامت، تامین اجتماعی در این زمینه باید به کمک جهاددانشگاهی آمده و با برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای مادران باردار زمینه آشنایی آنان با ذخیره‌سازی خون بندناف و ضرورت این امر را فراهم کنند.

مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری کردستان با بیان اینکه جهاددانشگاهی یکی از مجموعه‌های جوان استان بوده که با جوان‌گرایی توانسته موفقیت‌های بسیاری را کسب کند، اظهارداشت: حوزه سلامت یکی از حوزه‌های مهم است که در دولت تدبیر و امید با طرح تحول نظام سلامت توجه ویژه‌ای به این امر شده است.

آژیر بیان کرد: به توجه ویژه دولت به امور بانوان اشاره و بیان کرد: در این راستا استان کردستان یکی از استان‌های پیش رو در تشکیل پرونده سلامت برای بانوان شاغل بوده است.

وی با اشاره به اهمیت آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی بانوان در زمینه‌های مختلف افزود: آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی بانوان در زمینه‌های مختلف به ویژه در امر سلامت موجب شادابی خانواده و در نتیجه جامعه می‌شود.

آژیر عنوان کرد: آهنگ کاهش رشد جمعیتی یکی از مشکلات عمده کشور بوده که در این مبحث استان کردستان زیاد با میانگین کشوری فاصله ندارد.

وی اظهارداشت: مؤسسه رویان یکی از مؤسسات برجسته علمی کشور بوده که تاکنون توانسته در بخش‌های علمی کشور به موفقیت‌های بسیار بالایی دست پیدا کند و در برخی از زمینه‌ها نیز پیشتاز باشد.

مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری کردستان با اشاره به ورود جهادانشگاهی در بحث درمان ناباروری و موفقیت رویان در سطح جهان بیان کرد: مؤسسه رویان ایران را در زمینه ناباروری معرفی کرده است و در آمارهای خود رقم ۹۷ درصدی درمان ناباروری را اعلام کرده است.

