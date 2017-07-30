حجتالاسلام حسن امیری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود بیش از ۷۰۰ امامزاده در استان اصفهان اظهار داشت: با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی پنجم ذیالقعده بهنام روز تجلیل ازامامزادگان نامیده شده است و از این رو در استان اصفهان نیز برگزاری این آئین در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه در برنامهریزیهای صورت گرفته در سطح استان اصفهان به مناسبت پنجم ذیالقعده آئین تجلیل از ۴۰ امامزاده استان برگزار میشود، افزود: این اقدام با هدف ارتقاء معرفت دینی و بصیرت افزایی مردم، برنامهریزیهای لازم را در سالروز تکریم و بزرگداشت امامزادگان برای ترویج سیره اهل بیت و امامزادگان و جایگاه این بقاع متبرکه به عنوان قطب فرهنگی در میان مردم انجام داده است.
حضور خادمان حرم مطهر رضوی (ع) و حضرت معصومه (س) در ۱۱ امامزاده شاخص اصفهان
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه با تاکید بر اینکه تکریم امامزادگان تکریم قرآن و کلام خداوند است زیرا جزء شعائر الهی هستند و براساس سنت و اعتقاد مذهب شیعه لازمالتعظیم هستند، تصریح کرد: از این رو در استان اصفهان با حضور مسئولان ملی و استانی مقام عالی قدر این بزرگواران گرامی داشته میشود.
وی با اشاره به اینکه آئین تجلیل از امامزادگان استان اصفهان به مدت ۱۰ روز برگزار میشود، افزود: در حاشیه اجرای این برنامه خادمان حرم مطهر رضوی (ع) و حضرت معصومه (س) نیز در ۱۱ امامزاده استان اصفهان حضور مییابند و ویژه برنامههایی را اجرایی میکنند.
حجتالاسلام امیری همچنین به برگزاری ۱۷ نشست صنفی با موضوع وقف برای توسعه امامزادگان در سراسر استان با فعالان اصناف مختلف اشاره و اضافه کرد: همچنین در قالب برنامههای بزرگداشت امامزادگان تولید محتوی علمی و پژوهشی پیرامون بقاع متبرکه و همچنین جمع آوری کرامات و مستندات تاریخی و بررسی ابعاد مختلف این بزرگان و اثرگذاری این اماکن متبرکه در دستور کار است.
