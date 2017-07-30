وقوع ۳ حریق در مراتع کجور/ عملیات اطفاء ادامه دارد

محرمعلی دیلم صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این آتشسوزیها بهطور جداگانه در سه مرتع "گل اردک، قرق و کلارک" روی داد اظهار داشت: وسیعترین حریق در مرتع گل اردک در روستای نیتل کجور ظهر شنبهروی داد که تاکنون هنوز بهطور کامل اطفاء نشده است.
وی سطح این آتشسوزی را حدود ۱۰ هکتار اعلام کرد و با اعلام اینکه حریق در بالای منطقه جنگلی اتفاق افتاد افزود: طولانی بودن مسیر و صعبالعبور کار اطفاء را با مشکل مواجه کرده است.
وی ادامه داد: هماکنون حدود ۵۰ نیروی مردمی و منابع طبیعی در منطقه بسر میبرند که تعداد ۱۰ نیروی دیگر نیز به منطقه اعزامشده است و وزش بادهای شدید شمالی -جنوبی در گسترش آتش مؤثر است.
رئیس اداره منابع طبیعی کجور خاطرنشان کرد: این آتشسوزی به گونههای مرتعی مانند گون و سایر علوفههای مرتعی خسارت زد.
صالحی دو حریق دیگر را در مراتع روستای ورازان اعلام کرد و میزان و علت آتشسوزیها در حال بررسی است.
به گفته وی آتشسوزی مرتع گل اردک روستای نیتل ساعت ۱۲ ظهر دیروز-شنبه- روی داد و با اعزام نیروهای منابع طبیعی و تلاش دامداران آتشسوزی هنوز خاموش نشده است و برای اطفاء آتش از ادوات و وسایل اطفاء حریق همچون آبپاش کولهای استفاده شد.
به گفته صالحی یک فقزه آتشسوزی نیز در منطقه جنگلی "چهار کلم "روستای کندلوس روی داد که مساحتی حدود ۲۰۰ مترمربع به این منطقه خسارت وارد آمد و با تلاش نیروهای محلی و منابع طبیعی حریق اطفاء شد.
بخش کجور شهرستان نوشهر حدود ۷۰ هزارهکتار جنگل و مرتع است.
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