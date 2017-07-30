به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های والیبال سطح دوم امیدهای کشور در بخش پسران در قم آغاز شد و در نخستین روز این مسابقات تیم‌های توابع تهران، مرکزی، کرمان و قزوین برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.

در اولین دور از این مسابقات، شامگاه شنبه در سالن هلال احمر قم، تیم والیبال رده سنی امید قم برابر مرکزی قرار گرفت و در یک بازی نفس گیر و دیدنی در ست پنجم نتیجه را به حریف خود واگذار کرد اما یک امتیاز گرفت.

در این مسابقه تماشایی والیبالیست‌های قمی در ۲ ست آغازین مسابقه برنده بازی بودند و در آستانه کسب یک پیروزی ۳ بر صفر بودند اما تیم استان مرکزی بازگشت جالبی به بازی داشت و توانست در ۳ ست بعدی نتیجه را به سود خود تغییر دهد.

در سایر مسابقات توابع تهران در ۳ ست متوالی برابر گیلان به پیروزی رسید و قزوین با همین نتیجه کردستان را شکست داد و رقابت تیم‌های کرمان و کرمانشاه نیز با پیروزی ۳ بر یک تیم والیبال استان کرمان همراه شد.

در ادامه این مسابقات امروز یکشنبه ۴ مسابقه برگزار می‌شود که اراک و اردبیل از ساعت ۱۶ امروز نخستین بازی از روز دوم را برگزار می‌کنند و سپس تیم والیبال امید قم برابر کردستان به میدان خواهد رفت.

این در حالی است که در گروه یک این رقابت‌ها توابع تهران، گیلان، کرمانشاه و کرمان حضور دارند و در گروه دوم قم، کردستان، مرکزی، قزوین و اردبیل با هم مسابقه می‌دهند و بوشهر نیز از حضور در این مسابقات کناره گیری کرده است.

تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان این مسابقات راهی سطح اول امیدهای کشور می‌شوند و تیم پنجم گروه دوم به همراه بوشهر که در این مسابقات شرکت نکرده به سطح سوم سقوط می‌کنند.