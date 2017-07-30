۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۴۹

در روز نخست مسابقات والیبال امیدهای کشور رقم خورد؛

شکست تیم والیبال قم برابر مرکزی در یک بازی نفس‌گیر

قم - روز نخست مسابقات والیبال امیدهای کشور با شکست تیم والیبال قم برابر مرکزی در یک بازی نفس‌گیر همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های والیبال سطح دوم امیدهای کشور در بخش پسران در قم آغاز شد و در نخستین روز این مسابقات تیم‌های توابع تهران، مرکزی، کرمان و قزوین برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.

در اولین دور از این مسابقات، شامگاه شنبه در سالن هلال احمر قم، تیم والیبال رده سنی امید قم برابر مرکزی قرار گرفت و در یک بازی نفس گیر و دیدنی در ست پنجم نتیجه را به حریف خود واگذار کرد اما یک امتیاز گرفت.

در این مسابقه تماشایی والیبالیست‌های قمی در ۲ ست آغازین مسابقه برنده بازی بودند و در آستانه کسب یک پیروزی ۳ بر صفر بودند اما تیم استان مرکزی بازگشت جالبی به بازی داشت و توانست در ۳ ست بعدی نتیجه را به سود خود تغییر دهد.

در سایر مسابقات توابع تهران در ۳ ست متوالی برابر گیلان به پیروزی رسید و قزوین با همین نتیجه کردستان را شکست داد و رقابت تیم‌های کرمان و کرمانشاه نیز با پیروزی ۳ بر یک تیم والیبال استان کرمان همراه شد.

در ادامه این مسابقات امروز یکشنبه ۴ مسابقه برگزار می‌شود که اراک و اردبیل از ساعت ۱۶ امروز نخستین بازی از روز دوم را برگزار می‌کنند و سپس تیم والیبال امید قم برابر کردستان به میدان خواهد رفت.

این در حالی است که در گروه یک این رقابت‌ها توابع تهران، گیلان، کرمانشاه و کرمان حضور دارند و در گروه دوم قم، کردستان، مرکزی، قزوین و اردبیل با هم مسابقه می‌دهند و بوشهر نیز از حضور در این مسابقات کناره گیری کرده است.

تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان این مسابقات راهی سطح اول امیدهای کشور می‌شوند و تیم پنجم گروه دوم به همراه بوشهر که در این مسابقات شرکت نکرده به سطح سوم سقوط می‌کنند.

