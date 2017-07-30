به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوروکلارت، این محققان می گویند موفق به شناسایی دوگونه جدید از سلول ها در مغز انسان شده اند که وظیفه تنظیم اشتهای افراد را بر عهده دارند.

سلول های یاد شده که در بخشی از هسته اصلی مغز قرار دارند، هسته ریفه پشتی یا dorsal raphe nucleus نامیده می شوند و داروهای جدید ضدچاقی با درک نحوه عملکرد آنها می توانند موفقیت و تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند.

این داروها به گونه ای تولید می شوند که سیگنال های ارسالی به مغز برای ایجاد حس گرسنگی را کنترل خواهند کرد و موجب خواهند شد فرد کمتر احساس گرسنگی کرده و کمتر به دنبال غذا خوردن باشد.

تلاش برای درک نحوه فعالیت مغز در ارتباط با ایجاد حس گرسنگی در ذهن در سال ۱۹۹۴ و با کشف هورمونی به نام لپتین به نقطه اوج خود رسید.

این هورمون نقش مهمی در سرکوب احساس گرسنگی در مغز انسان بازی می کند و با تزریق آن به افراد می تواند به کاهش وزن افراد چاق کمک کرد. اما این روش درمانی لزوما در همه افراد دارای اضافه وزن موثر نبوده و انتظار می رود کشف جدید به کمک این افراد بیاید. البته تا تکمیل یافته های جدید و تولید دارو بر این اساس هنوز راه درازی در پیش است.