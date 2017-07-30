به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، حسن دانشمندی با بیان اینکه فاز اول طرح توسعه حرم سیدالشهدا(ع) مزین بنام صحن عقیله بنیهاشم (س) در زمینی به مساحت ۵.۵هکتار در حال اجراست، گفت: مشکل عمده ما در اجرای این طرح، بالا بودن آب زیر زمینی است به شکلی که در ۲.۵ تا ۳ متری زیر سطح کربلا به سطح آب تثبیت شده بر میخوریم.
وی افزود: این چالش فنی ما را بر آن داشت که از تکنیکها و ابزار خاصی استفاده کنیم که در جهان کمنظیر است.
دانشمندی ادامه داد: نخستین تمهیدی که توسط متخصصان داخلی اندیشیده شد، اجرای یک دیوار آببند برای جلوگیری از نفوذ آب به محدوده پروژه بود.
وی تصریح کرد: تصمیم گرفته شد اطراف کل پروژه، دیواری به عمق ۴۰ و عرض یک متر جهت جلوگیری از ورود آب احداث شود.
دانشمندی گفت: این دیوار با استفاده از دستگاههای «هیدروفرز» با ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: بهدلیل طولانی شدن عملیات اجرایی دیوار آببند، این تهدید وجود داشت که عملیات گودبرداری و خاک برداری با تاخیر مواجه شود بنابراین تصمیم گرفته شد بخشی از سازهها به صورت بالا به پائین یعنی بدون خاکبرداری اجرا و پس از تکمیل سقف اول، عملیات خاکبرداری طبقات زیرین انجام شود.
مسئول نظارت پروژه توسعه حرم امام حسین(ع) افزود: هم اکنون با همت متخصصان ایرانی، ستونهای پیش ساخته در داخل زمین نصب میشوند تا بعدا روی آنها سقف اجرا شد.پس از اجرای طبقه همکف، نسبت به خاکبرداری زیر و ساخت طبقات رو به صورت همزمان اقدام خواهیم کرد.
وی افزود: همچنین به دلیل بالا بودن آب زیرسطحی، با مشکل «بَر کَنِش آب» در اجرای ستونهای پیش ساخته مواجه بودیم که این مساله استفاده از شمعهای کششی در پروژه را گریز ناپذیر میکرد.
دانشمندی گفت: بنابراین متخصصان ستاد بازسازی عتبات از ستونهای ویژهای در اجرای این طرح استفاده میکنند.
به گفته وی، این ستونها شامل دو قسمت است؛ بخشی از آن بهصورت «شمع در جا ریز» و بخش دیگری که ستونهای اصلی سازه و ساختمان را تشکیل می دهند، به صورت پیش ساخته بوده که به هم متصل و نصب میشوند.
وی اظهار کرد: اتصال این دو بخش که هم بهصورت در جا ریز و هم به صورت پیش ساخته میباشد، از نظر فنی، عملیاتی بسیار پیچیده محسوب میشود که با همت کارشناسان ستاد بازسازی عتبات عالیات بهصورت شبانه روزی در حال اجراست.
مسئول نظارت پروژه صحن عقیله بنی هاشم(س) با بیان اینکه طرح توسعه حرم امام حسین(ع) در۴طبقه طراحی شده است که دوطبقه از آن زیر زمین قرار داد افزود: طراحی کلی پروژه به گونهای است که ارتفاع آن از ارتفاع حرم مطهر بالاتر نباشد.
نظر شما