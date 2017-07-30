به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری در مراسم افتتاح پارک تخصصی علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات که صبح یکشنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین وزیر علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد، ضمن گرامیداشت دهه کرامت، اظهار کرد: امید است این افتتاحیه موجب خیروبرکت برای کشور باشد.

وی بابیان اینکه اشتغال‌زایی در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصادی مقاومتی مورد تأکید واقع‌شده است، افزود: باید به این امر تأکید داشت که اشتغال‌زایی بدون توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران خاطرنشان کرد: توسعه فناوری اطلاعات امروزه به‌عنوان بخش استراتژی دیده می‌شود؛ برنامه‌های متعددی در خصوص اینترنت نسل چهار در حال شکل‌گیری است.

وی بابیان اینکه در جریان نوآوری در حوزه‌های یادشده، بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: تبدیل نوآوری و ایده به ثروت ضروری است.

خوانساری با تأکید بر لزوم تجاری‌سازی فناوری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، ادامه داد: خوشبختانه دسترسی به بازار برای شرکت‌های نوپا و استارت آپ ها تسهیل پیداکرده و بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش کلیدی در توسعه اشتغال ایفا می‌کنند.

وی تسریع در زنجیره ایجاد شرکت‌ها و فناوری‌ها را از اهداف این مرکز تحقیقاتی عنوان کرد و افزود: انتقال و بومی‌سازی دانش فناوری همچنین ایجاد حوزه‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر با افتتاح این مرکز میسر می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران با تأکید بر اینکه تقویت سند تجاری‌سازی را دنبال می‌کنیم از طرفی باید به این امر اشاره کرد که جذب پتانسیل‌های موجود به‌منظور تسریع در این امر ضروری است، ادامه داد: به دنبال استقرار۵۴ شرکت جوان در خصوص فناوری‌های نوین در این مجموعه هستیم.

خوانساری با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از تولیدات داخلی در جهت پیش برد اهداف تعیین‌شده و مدنظر این مرکز، اعلام کرد: امید است دررسیدن به اهداف مطرح‌شده مسیر به‌راحتی طی شود.