به گزارش خبرنگار مهر، پس از انجام دومین روز از تمرین تیم فوتبال صبا در قم و تست گیری از بازیکنان بومی و البته بازیکنان غیر بومی مهمان، مسئولان صبا اعلام کردند تمرین صبا از امروز یکشنبه در تهران پیگیری میشود.
تیم فوتبال صبای قم که کار خود برای حضور در لیگ دسته اول کشور را بسیار دیرتر از موعد استاندارد آغاز کرده طی روزهای جمعه و شنبه در ورزشگاه یادگار امام قم تست گیری کرد و تقریبا تمام ظرفیت بومی فوتبال قم در تستهای صبای لیگ یکی حضور داشتند.
پس از پایان تمرین عصر شنبه صبا به بازیکنان حاضر در تمرین این تیم اعلام شد با بازیکنانی که در این تست گیری پذیرفته شدهاند تماس گرفته میشود تا روز یکشنبه در تهران به تمرینات اصلی صبای قم ملحق شوند.
این تصمیم عجیب در حالی اتخاذ شده است که باشگاه صبای قم همواره در مورد این موضوع که تمرینات خود را خارج از قم برگزار میکرده تحت فشار افکار عمومی قرار داشته است و مردم قم و اهالی فوتبال در استان قم انتظار اینکه صبا در لیگ یک نیز بیرون از خانه خود باشد را نداشتهاند.
برنامه صبا برای ادامه دوری از قم و تمرین در تهران سبب ایجاد موجی از نارضایتی بین اهالی ورزش، مردم قم و رسانهها نسبت به باشگاه صبای قم میشود و آشکارا فاصله بین صبا و مردم قم را افزایش میدهد.
بازیکنان بومی فوتبال قم و کارشناسان فوتبال طی ساعات گذشته و پس از اعلام این تصمیم، در محافل مختلف نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و از مسئولان استانی قم خواستهاند مانع از انتقال تمرینات صبا به تهران شوند.
