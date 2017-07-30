هشدار وزارت آموزش و پرورش به مدارس هیات امنایی متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه گرد در جمع خبرنگاران درباره وضعیت مدرسه هیات امنایی گفت: متاسفانه هدف و علت ایجاد مدارس هیات امنایی با آنچه که درحال حاضر در برخی از مدارس شاهدیم بسیار فاصله دارد.

وی با بیان اینکه از سال گذشته اقدامات جدی را برای نظارت بر وضعیت مدارس هیات امنایی انجام داده ایم، افزود: هدف مدارس هیات امنایی استفاده از مشارکت های مردمی برای خودگردان کردن مدرسه است که متاسفانه در بسیاری از موارد رعایت نشده است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی بیان کرد: در ابتدا مدارس باید برای هیات امنایی شدن فهرست پیشنهادی افرادی که می توانند منابع مالی را تامین کنند، معرفی کنند و در سطح استان صلاحیت این افراد احراز و تایید می شود. همچنین برای فعالیت هایی که به صورت فوق برنامه ارائه می شود باید فضا و منابع مالی نیز در نظر گرفته شود که این موضوع نیز باید با رضایت انجمن اولیا و مربیان صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه شرکت در فعالیت های فوق برنامه اختیاری است، گفت: مدارس هیات امنایی همانند یک مدرسه کاملا عادی و معمولی است که تنها مدیریت آن متفاوت است. افراد می توانند در فرایند تحصیلی و تربیتی نقش داشته باشند و به آن معنا نیست که چون تابلوی مدرسه، هیات امنایی خورده است از خانواده ها پول دریافت کنند.

مرضیه گرد تاکید کرد: به دنبال بازگرداندن این مدارس به هدف و شأن اصلی آن هستیم. متاسفانه برخی از این مدارس حتی از عنوان شهریه نیز استفاده می کنند و تا دانش آموز شهریه ندهند او را ثبت نام نمی کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: از همه مدیران آموزش و پرورش می خواهیم، حتما فرایند صدور مجوز مدارس هیات امنایی را طی کنند و هیات امنایی از سردر مدارس فاقد شرایط حذف شود. قرار نیست فضایی ایجاد کنیم که خانواده مجبور شود شهریه پرداخت کند.

وی اضافه کرد: اگر مدرسه ای می خواهد هیات امنایی شود باید یکسال تمام فعالیت کند و سپس موافقت اصولی تبدیل به موافقت نامه دائم شود. اگر فاقد شرایط باشند هیات امنایی بودنش معنایی ندارد و استفاده از این نام ها تنها باعث سردرگمی می شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی تاکید کرد: اگر انجمن اولیا مدارس در هر مدرسه ای فعال باشند و مشکلات را صادقانه با خانواده مطرح کنند مطمئنا آنها داوطلبانه کمک خواهند کرد.

مرضیه گرد تصریح کرد: اگر مدارسی نتوانند شرایط خود را احراز کنند آنها را از حالت هیات امنایی خارج می کنیم و اجازه دریافت وجه نخواهیم داد.

وی تاکید کرد: باید نظارت ها مستقیم شود و اگر اولیایی پولی پرداخت می کند فقط هزینه مدارس شود.