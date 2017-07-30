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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۳۹

جبران باسیل:

لبنان به زودی از یوغ تروریست ها آزاد می شود

لبنان به زودی از یوغ تروریست ها آزاد می شود

وزیر خارجه لبنان اعلام کرد که این کشور به زودی از یوغ تروریست ها آزاد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، جبران باسیل وزیر خارجه لبنان اظهار داشت: اراضی لبنان به زودی از یوغ تروریست ها آزاد خواهد شد و نیروهای ارتش لبنان پیروز خواهند شد.

وی با بیان این مطلب افزود: نیروهای ارتش لبنان در حال حاضر خود را برای نبرد با گروه داعش در شمال لبنان آماده می کنند اما زمان دقیق این عملیات هنوز مشخص نشده است.

نیروهای ارتش لبنان پیش از این با همراهی نیروهای مقاومت عملیات اخراج تروریست ها از منطقه عرسال را آغاز کردند.

جوزف عون فرمانده ارتش لبنان در رابطه با این عملیات تاکید کرده بود: تلاش ارتش حمایت از ساکنان عرسال و روستاهای مرزی و اردوگاه های آوارگان به منظور جلوگیری از نفوذ تروریستها است و با صلیب سرخ برای ارائه کمک های غذایی و بهداشتی به آوارگان هماهنگی های لازم به عمل آمده است.

جوزف عون گفت: اردوگاههای آوارگان پوششی برای تروریستها نخواهد بود.

کد مطلب 4044826

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