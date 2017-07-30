حجت الاسلام احمد رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، دین گرایی امری فطری است، اظهار کرد: این امر باید در بین بشر حفظ شده و به سمت و سوی صراط مستقیم و رسیدن به کمال جهت دهی شود.

وی با بیان اینکه اگر فطرت انسان درست هدایت نشود، به انحراف کشیده می شود، افزود: بنابراین باید همه برای هدایت بشر به سمت و سوی کمال از طریق مختلف تلاش کنیم.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی که یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است، مدارس علوم و معارف اسلامی را راه اندازی کرده است.

حجت الاسلام رضایی بیان کرد: با راه ندازی این مدارس، به پرورش جوانان مومنی، متدین و ارزشی پرداخته که هرکدام از فارغ التحصیلان این مدارس یکی از نیروهای ارزشی نظام مقدس جمهوری اسلامی و از احیاگران پیام نورانی مکتب اهل بیت(ع) خواهند بود.

وی از فعالیت چهار مدرسه علوم و معارف اسلامی در سطح خراسان جنوبی خبر داد و افزود: خوشبختانه این مدارس با استقبال چشمگیر دانش آموزان رو به رو است.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه شرکت در آزمون ورودی این مدارس ۲۲ درصد رشد داشته است، افزود: امیدواریم روز به روز در راستای تاسیس این مدارس در سطح شهرستان ها نیز تلاش شود و امکانات بیشتری در اختیار دانش اموزان قرار گیرد.