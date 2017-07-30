علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم‌های کاراته دختران و پسران قم امسال در مسابقات قهرمانی رده‌های سنی مختلف کشور به ترتیب در شهرهای سمنان و نجف آباد شرکت کردند که قم در بخش پسران مدال‌های باارزشی کسب کرد.

وی افزود: در مسابقات کاراته قهرمانی کشور نوجوانان، جوانان و امید دختران در سمنان، هیچ یک از دختران کاراته کای قم مدال نگرفتند که این نتیجه قابل پیش بینی بود زیرا کاراته بانوان ما در حال توسعه است و توقع مدال نداریم.

رئیس هیئت کاراته استان قم گفت: در مسابقات کاراته قهرمانی کشور نوجوانان، جوانان و امید پسران در نجف آباد استان اصفهان در رده سنی نوجوانان، قم در وزن به اضافه ۷۰ کیلو با تک مدال طلای سینا عبدالحسینی بعد از البرز، مازندران، تهران و اصفهان پنجم شد.

برخورداری بیان داشت: در رده سنی جوانان قم با مدال نقره مرتضی نعمتی در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم و برنز امین شایگان در رده هفتم جدول استان‌ها قرار گرفت البته نقره مرتضی نعمتی، اگر طلا می‌شد قم در جایگاه سوم قرار می‌گرفت و این نشان از نزدیکی رقابت بین استان‌ها دارد.

وی عنوان کرد: در رده سنی امید قم یک نقره و ۲ برنز کسب کرد و پنجم شد به طوری که حمید رضا نجاتی در منهای ۸۴ کیلو نایب قهرمان و صاحب مدال نقره شد و علی نجفی از قم نیز در همین وزن برنز گرفت همچنین علیرضا خدری هم در کاتا صاحب نشان برنز شد.

رئیس هیئت کاراته استان قم تصریح کرد: امیر مهدی‌زاده ستاره بین المللی کاراته قم نیز پس از کسب مدال نقره مسابقات ورلد گیمز لهستان به قم بازگشت و تمرینات خود را برای مسابقات آتی پیگیری می‌کند.