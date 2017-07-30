به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی ، سید خلیل منبتی اظهارکرد: با هماهنگی انجام شده به مناسبت میلاد حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، گل فرشی به مساحت بیش از ۳۰۰ مترمربع در صحن جامع رضوی اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به ویژگی دوطرفه بودن این گل فرش تاکید کرد: در این طرح فرش ۱۵ هزار بوته گل و درختچه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و متن نوشته شده در این طرح فرش که از القاب حضرت رضا(ع) انتخاب شده، «یا عالم آل محمد(ص)» و «یا امام رئوف(ع)» خواهد بود.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی تصریح کرد: زمینه این فرش با گل‌های اطلسی، پریوش، شمعدانی، تاج خروس و شمشاد آماده خواهد شد و متن آن نیز تمامی با گل‌های داوودی و جعفری زرد رنگ جانمایی خواهد شد.

منبتی با اشاره به گل‎آرایی ایام دهه کرامت حرم مطهر رضوی افزود: ۲۰۰ هزار شاخه و بوته گل توسط ناذران گل در این ایام به حرم مطهر رضوی اهدا شده است که طبق برنامه ریزی انجام شده در شب و روز میلاد با سعادت حضرت ثامن الحجج(ع) این گل‎آرایی به اوج خود خواهد رسید و صحن و سرای حضرت رضا(ع) باغ گل خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد: گروه گل‌آرایی عتبات عالیات و حرم مطهر رضوی که ۲ سال سابقه گل‌آرایی صحن وسرای حضرت رضا(ع) را هم در کارنامه دارند، در این ایام با جمع‌آوری گل از ناذران بازار گل تهران با یک تریلی گل امسال نیز به مشهد الرضا(ع) خواهند آمد و فضاسازی و گل‌آرایی این مکان مقدس را برعهده خواهند داشت.