سمینار مقالات کوتاه «زندگی کریمانه» در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، سمینار مقالات کوتاه «دختر تراز انقلاب اسلامی «با عنوان «زندگی کریمانه» و با محوریت کتاب «بانوی ملکوت» از منابع جشنواره رضوی، با حضور معصومه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، ارسلان حسینی مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه، اساتید، کتابداران، دانشجویان و کتاب دوستان در محل سالن اجتماعات کتابخانه امیرکبیر برگزار شد.

در این جلسه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، ضمن عرض خیرمقدم و تبریک دهه کرامت و ایام ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع)، خاطر نشان کرد: به یاری پروردگار جشنواره رضوی با مشارکت تعداد قابل توجهی از هم استانی های عزیز برگزار شد، بیش از ۱۴۰۰۰ نفر از هم استانی های کتاب دوست و کتابخوان و دوستدار ائمه اطهار در دو بخش آنلاین و مکتوب و به دو صورت فردی و خانوادگی شرکت کرده اند که نسبت به مشارکت ۲۰۰۰ نفری در سال ۹۵ رشدی ۷ برابری یا ۷۰۰ درصدی داشته است.

حسنی خونسار در ادامه ابراز کرد: در این جشنواره ما تلاش کردیم که فقط به برگزاری مسابقات چهارگزینه ای بسنده نشود لذا دو همایش را بر اساس منابع جشنواره جهت بالابردن سطح کیفی و علمی جشنواره طراحی و برگزار کردیم، اولین همایش با عنوان «امام رضا(ع) را دوباره بشناسیم» بر اساس کتاب «امام رضا(ع) و زندگی» در محل اداره کل ورزش و جوانان استان و دومین همایش با عنوان سمینار «زندگی کریمانه» که در آن حضور داریم و بر اساس سرفصل های کتاب بانوی ملکوت برگزار شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، ضمن تبریک روز دختر به همه دختران و بانوان تصریح کرد: حضرت فاطمه معصومه(س) نمونه بارزی از الگوی اسلامی برای همه زنان و دختران است و کتاب «بانوی ملکوت» یکی از کتابهای مفیدی است که به معرفی این شخصیت می پردازد.

وی در مورد کتاب بانوی ملکوت گفت: این کتاب به موضوعات مفیدی از قبیل قم در آینه روایات، تواضع بزرگان در پیشگاه حضرت معصومه(س)، اهتمام شیعه و سنی به زیارت این بانوی گرانقدر، مقام شفاعت حضرت معصومه(س) در قیامت و امیدوارم مطالعه این کتاب معرفت ما را به آن حضرت بیشتر کرده باشد.

خونسار در پایان به جلسه نقد و بررسی رمان «به سپیدی یک رؤیا» که تنها رمان در مورد شخصیت حضرت فاطمه معصومه(ع) است را در ایام دهه کرامت سال قبل اشاره داشت و گفت: سمینار کنونی دومین سال خود را پشت سر می‌گذارد و اداره کل کتابخانه های عمومی تلاش کرده است که در بخشهای مختلف مانند اهدای جوایز و چاپ کتاب سمینار بیش از پیش حمایت مالی و معنوی داشته باشد.

در ادامه ارسلان حسینی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، از حضور در چنین برنامه هایی ابراز خرسندی کرد و ابراز کرد: جلساتی که در مورد شناخت ائمه اطهار و سبک زندگی آنهاست بسیار مهم و مفید است و موجب افزایش بصیرت و آگاهی می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان، به جایگاه ویژه کتاب و کتابخوانی در افزایش سطح آگاهی جامعه اشاره داشت و گفت: کتاب را دوست دارم، همیشه و همه وقت در کارها از آن کمک میگیرم، ترویج کتاب و کتابخوانی و مطالعه در جامعه و علی الخصوص نسل جوان در این برهه زمانی که تکنولوژی و فضای مجازی موجب شده که جوانان و نوجوانان ما از کتاب دور شوند بسیار مهم و حیاتی است، امید است با برگزاری چنین برنامه هایی گامی موثر در این زمینه برداشته شود.

محمد خیاط زنجانی استاد دانشگاه و دبیر شورای سیاستگذاری سمینار، ضمن عرض تشکر از مدیرکل کتابخانه های عمومی گزارشی از مراحل اجرایی سمینار را ارائه کرد و گفت: این دومین سالی است که سمینار «دختر تراز انقلاب اسلامی» برگزار میشود که امسال با مشارکت و همراهی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در سطح قابل قبولی برگزار شد.

وی در ادامه گفت: تبلیغات و اطلاع رسانی سمینار از اوایل تابستان امسال آغاز و پژوهشگران و علاقه مندان تا ۲۰ تیرماه فرصت ارسال مقالات کوتاه را داشتند که به علت استقبال قابل توجه، این زمان تا ۲۵ تمدید شد. در این مدت تعداد زیادی مقالات به دبیرخانۀ سمینار ارسال و در داوری اولیه ۱۶ مقاله قابل ارائه به هیأت داوران ارزیابی شد. از این تعداد تعداد ۱۳ مقاله قابل چاپ در کتاب سمینار و ۳ مقاله به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند. منتخبین مقالات برتر در روز اختتامیه به ارائۀ مقالات خود می پردازند.

زنجانی ضمن تشکر از تمامی شرکت کنندگان سه مقالۀ «تربیت کریمانه دختران از دیدگاه اهل بیت(علیهم السلام)» نوشتۀ: مهدیه کشانی و حمیدرضا علوی؛ «بررسی سیرة برخورد امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) با حاکمان زمانه» نوشتۀ: مصطفی میرزایی و علیرضا امیری؛ «اقتصاد مقاومتی یک راهکار دینی و علمی» نوشتۀ: فاطمه طهماسبی و سحر بیات؛ را مقالات برتر سمینار اعلام کرد.

زنجانی در پایان در باب اهمیت چاپ مقالات در کتاب سمینار گفت: در سمینارهای گذشته گواهی های این سمینار موجب کسب امتیاز در مصاحبه های دکتری و نیز در امتیاز پایان نامه تحصیلات تکمیلی شده است.

رضاکریمی، معاون اداره کل کتابخانه های عمومی، در این همایش گفت: از روایاتی که در کتاب بانوی ملکوت ذکر شده است می توانیم سه قم را می توانیم بررسی کنیم. ۱. قم در کنار کوفه که آن را به عنوان حرم اهل بیت می شناسیم، ۲. قم در مقابل نجف که به عنوان یک جریان فکری فقهی مطرح می شود ۳. قم در برابر تهران که نشان از مواجهه سنت و مدرنیته است.

وی در ادامه گفت: به نظر می رسد ماهیت قم به حوزه علمیه که در دوران معاصر تشکیل شده است محدود نیست و این مربوط به تعریف سوم یعنی قم در برابر تهران است. روایات معنای اول را مدنظر دارند و قم را حرم اهل بیت و سرزمین نجباء و مجمع انصار و مأوای فاطمیون و حتی حجت بر دیگر بلاد و شهرها میدانند و می‌بینیم که بر این اساس در کتاب «بانوی ملکوت» ۳۱ خصوصیت قم و ۳۴ خصوصیت مردم قم فهرست شده است.

کریمی افزود: نکته مهم این است که بر اساس برخی روایات قم با قائم(عج) تفسیر شده و این نشان می دهد روایات ناظر به زمان گذشته نیستند. هر چند نکته مهم این است که در روایات تأیید مشروط انجام شده است و نویسنده کتاب آیت الله جهرمی به سه روایت در این خصوص اشاره می کند. آیات تبدیل قوم مؤید این روایات هستند و خدا با کسی عقد اخوت نبسته و اگر بخواهد قوم دیگر می آورد.

وی همچنین گفت: حضرت فاطمه معصومه (س) توسط همین مردم با استقبال مواجه شد و از ساوه به خانه یکی از بزرگان قم رفت و بنابر نقلی خود آن حضرت خواستند با وجود بیماری از ساوه به قم جابجا بشوند و این نشان می دهد که این شهر مطلوب آن حضرت بوده است و می دانیم که تقدیر او را در همان شهر تا ابد ماندگار کرد.

در پایان از مقالات برتر و منتخبین سمینار توسط مدیرکل ورزش و جوانان استان و مدیرکل کتابخانه های عمومی با اهدای لوح سپاس و جایزه تقدیر شد.

در ادامه جلسه هر یک از منتخبین به ارائه مقالات خود برای حاضرین در جلسه پرداختند.

گفتنی است، در این جلسه با هدف بمنظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه، از سوی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه کتاب امام رضا(ع) و زندگی به مدیرکل ورزش و جوانان استان اهدا شد.