به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان طی روزهای ۳۰ مرداد تا ۴ شهریورماه در شهر پاریس فرانسه برگزار می شود و این در حالیست که شوراهای فنی کشتی آزاد و فرنگی باید بزودی ترکیب تیم های اعزامی ایران را نهایی و معرفی کنند.

در این راستا گفته می شود شورای فنی کشتی فرنگی در نظر دارد امروز یکشنبه ترکیب ملی پوشان اعزامی به جهانی را اعلام کند. البته این وضعیت برای آزادکاران کمی متفاوت است و شورای فنی کشتی آزاد فعلا در حال بررسی وضعیت گزینه های اردونشین خود است.

البته بخشی از ترکیب تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور در رقابتهای جهانی در مسابقات انتخابی که چندی پیش برگزار شد، مشخص شده و حالا شوراهای فنی کشتی باید طی امروز و فردا به فکر تعیین تکلیف برخی اوزان نهایی نشده و شبهه دار باشند.

رقابتهای انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر ماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار شد که در کشتی فرنگی مهرداد مردانی، محمد الیاسی، فرشاد بلفکه، پیام بویری، یوسف قادریان، حسین نوری، سید مصطفی صالحی زاده و شهاب قوره جیلی عناوین قهرمانی اوزان هشتگانه را از آن خود کردند.

همچنین در کشتی آزاد نیز رضا اطری، بهنام احسان پور، میثم نصیری، سعید داداش پور، پیمان یاراحمدی، حسن یزدانی، امیر محمدی و یدالله محبی توانستند عناوین نخست را کسب کنند.

البته طبق اعلام شوراهای فنی کشتی آزاد و فرنگی، کسب عناوین نخست توسط این نفرات در رقابتهای انتخابی به هیچ عنوان به منزله راهیابی به ترکیب تیم های ملی اعزامی به مسابقات جهانی نبود و همچنان این شورای فنی خواهد بود که با بررسی همه جانبه به معرفی مسافران فرانسه اقدام خواهد کرد.