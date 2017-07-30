تیم رزمی هاپکیدوی بانوان قم صاحب عنوان سوم کشور شد

جواد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های رزمی سبک هاپکیدوی قهرمانی کشور برگزار شد و تیم اعزامی از استان قم توانست با کسب ۶ مدال توانمندی‌های قم در بخش رزمی را نشان داده و به نوعی اعلام کند که قدرت ورزش‌های رزمی در قم تنها مختص بخش مردان نیست.

وی افزود: تیم هاپکیدوی بانوان قم توانست در بین ۱۲ تیم و در مسابقاتی با حضور ۱۵۰ نفر شرکت کننده در زرین شهر استان اسفهان برگزار شد صاحب عنوان سوم کشور شود که این موفقیت با مدال‌های دختران رزمی خود در ۳ رده سنی به دست آمد.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم گفت: در این رقابت‌ها قم توانست ۳ مدال طلا به دست بیاورد که این ۳ طلا شامل ۲ طلا در رده جوانان و یک طلا در رده بزرگسلان بود و ۲ مدال نقره و یک مدال برنز نیز سهم دیگر رزمی کاران قم در زرین شهر شد.

محمدزاده بیان داشت: در این پیمارها، نگار اسکندری در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم رده سنی جوانان و حدیث می‌رعالی در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم رده سنی جوانان مدال طلا گرفتند و سومین طلای تیم استان قم توسط سحر زارعی سینا در وزن منهای ۶۵ کیلوگرم رده بزرگسالان به دست آمد.

وی عنوان کرد: در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم رده سنی بزرگسالان فاطمه سادات موسوی از قم با شکست حریفان به فینال رسید که در این مسابقه مغلوب حریف خود شد و به نقره بسنده کرد و کوثر احمدی نیز در منهای ۴۰ کیلوگرم رده سنی نوجوانان نقره گرفت.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان قم تصریح کرد: با کسب مدال برنز فائزه بوجویی در منهای ۶۰ کیلوگرم رده نوجوانان پرونده کار تیم رزمی هاپکیدوی بانوان قم بسته شد در حالی که این تیم با مربیگری نرگس خرمی نیا، سمیه داوودی و سرپرستی زهرا سادات اسماعیلی راهی این مسابقات شده بود.