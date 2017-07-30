کادر فنی تیم کشتی آزاد آمریکا تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد آمریکا با توجه به حضور ستارگان عنواندار خود یکی از مدعیان اصلی رقابتهای جهانی 2017 فرانسه محسوب می شود. جدال آزادکاران این کشور با رقبای سنتی خود از ایران و روسیه همیشه با حساسیت و جذابیت خاصی همراه بوده و اتفاقات جالب و حتی عجیبی را در رقابتهای جهانی و المپیک رقم زده است.

از این رو مسئولان فدراسیون کشتی آمریکا با اضافه کردن «کلمن اسکان» و «سامی هنسون» به کادر فنی تیم کشتی آزاد این کشور سعی دارند با توان و نیروهای بیشتری در سیستم هدایت و مربیگری این تیم در رقابتهای جهانی به میدان بروند.

بدین ترتیب کلمن اسکات دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۱۲ لندن و سامی هنسون قهرمان جهان و دارنده مدال طلای المپیک سیدنی به کادر فنی تیم کشتی آزاد آمریکا اضافه شدند.

البته اعضای تیم کشتی آزاد آمریکا مدتهاست برای حضور در رقابت های جهانی فرانسه در اردو هستند و تمرینات خود را زیر نظر «بیل زادیک» سرمربی خود پیگیری می کنند. همچنین «کوین جکسون» قهرمان جهان و المپیک و «جو راسل» دیگر مربیان تیم آمریکا هستند.