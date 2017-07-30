مزدک راد ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر از اضافه شدن ۱۶ کد رشته محل جدید به دوره های کاردانی مهر ۹۶ دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه خبر داد و گفت: پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی از دوم مرداد ماه آغاز شده و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان نیز با ۱۴۰ کد رشته محل آماده پذیرش متقاضیان این دوره ها است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان با بیان اینکه متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۶ مدرک دیپلم خود را اخذ کرده باشند، گفت: در میان کد رشته محل های جدید، دوره های کاردانی فنی استخراج و فرآوری قیر طبیعی و کاردانی فنی تولید سیم و کابل وجود دارند که با توجه به نیاز و پتانسیل های استان در حوزه های یاد شده برای اولین بار در کشور و توسط کارگروه های تخصصی برنامه ریزی درسی پیشنهاد، تدوین و مصوب شده اند.

دکتر رادملکشاهی تصریح کرد: رشته های کاردانی حرفه ای تربیت بدنی با گرایش های مربیگری پایه کشتی و مربیگری ورزش معلولین، کاردانی فنی عمران گرایش بتن، کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای، کاردانی حرفه ای آشپزی، کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیت، کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان با دو گرایش نیازهای ویژه و کم توان ذهنی، کاردانی فنی منابع طبیعی-حفاظت و حمایت منابع طبیعی، کاردانی فنی نفت- عملیات تولید و فراورش، کاردانی حرفه ای خوشنویسی، کاردانی حرفه ای گریم، کاردانی فنی عمران- ترافیک شهری، کاردانی حرفه ای خدمات مشترکین صنعت آب و برق، ۱۴ کد رشته محل دیگری هستند که به کد رشته محل های پذیرش مهر ۹۶ اضافه شده است.

وی خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه به عنوان قطب منابع طبیعی و کشاورزی شناخته می شود و از اینکه مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه دوباره شروع به فعالیت کرده اند بسیار خوشحالیم.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه تصریح کرد: ۲۰ مرکز آموزش علمی کاربردی در استان کرمانشاه فعال هستند و متقاضیان علاوه بر مراجعه به پایگاه سازمان سنجش آموزش کشور(sanjesh.org) می توانند با مراجعه حضوری به این مراکز نسبت به ثبت نام دوره های کاردانی مهر ۱۳۹۶ اقدام کنند.