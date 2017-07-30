به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی شنبه در بازدید از برنامه‌های اوقات فراغت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، ضمن آگاهی از روند اقدامات و فعالیت های این کانون در عرصه فرهنگی و آموزش کودکان و نوجوانان، در خصوص فعالیت های کانون پرورش فکری در مناطق روستایی نیز به گفت و گو با مسئولان این مجموعه پرداخت.

فعالیت‌های فرهنگی در مناطق روستایی توسعه یابد

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی در این بازدید ضمن دیدار و گفتگوی صمیمانه با جمعی از کودکان و نوجوانان شرکت کننده در کارگاه‌های تابستانی، توجه به نیازهای فکری آنان را امری مهم و ضروری دانست و بر نقش و اهمیت کانون در این عرصه تاکید کرد و کار کانون را پرورش کودکان و نوجوانان آگاه خواند.

محمدصادق پورمهدی کودکان و نوجوانان را آینده‌سازان کشور عنوان و تصریح کرد: گسترش فعالیت‌های کانون زمینه کشف استعدادها و پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان را فراهم می‌کند.

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی همچنین با اشاره بر لزوم توسعه فعالیت‌های فرهنگی به ویژه در مناطق روستایی از افزایش کتابخانه‌های سیار روستایی استقبال کرد و بر همکاری و مساعدت همه جانبه معاونت عمرانی استانداری در این زمینه تاکید کرد.

افزایش مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری ضروری است

مدیر کل کانون پرورش فکری آذربایجان شرقی نیز در این بازدید گزارشی از فعالیت‌های کانون و اقدامات انجام شده برای توسعه برنامه‌های آن ارائه کرد.

هادی یوسف‌زاده افزایش مراکز فرهنگی هنری کانون را از نیازها و تقاضاهای خانواده‌ها عنوان و در عین حال تاکید کرد: تلاش کرده‌ایم با افزایش کتابخانه‌های سیار و پستی و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها مراکز فرهنگی هنری کانون استان گام‌ های موثری در زمینه افزایش مخاطبان کانون برداریم.