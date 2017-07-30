جهش قیمت بنزین آمریکا در صورت تحریم ونزوئلا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، در حالی که مقامات آمریکایی هر لحظه در تلاش هستند تا تحریم‌هایی را علیه ونزئلا وضع کنند، برخی مقامات این کشور در مورد آسیب‌های اقتصادی احتمالی ناشی از این اقدام، که شامل افزایش قیمت بنزین برای وسایل نقلیه موتوری در داخل آمریکا می‌شود، هشدار دادند.

در همین ارتباط پالایشگاه‌های این کشور هشدار دادند که هر حرکتی که باعث حذف سومین تامین کننده بزرگ خارجی واردات نفت آمریکا (پس از کانادا و عربستان سعودی) شود، می‌تواند باعث ضرر پالایشگاه‌های خلیج و ساحل شرقی شود که برای استفاده از نفت خام ونزوئلا تنظیم شده بودند، و این باعث جهش قیمت بنزین خواهد شد.

خزانه‌داری آمریکا تلاش دارد تحریم های جدید را علیه ونزوئلا تدوین کند و در این صورت مقاماتی که هدف این تحریم‌ها هستند از سیستم مالی آمریکا حذف شده و بیرون رانده خواهند شد. در بین افراد هدف این تحریم‌ها، ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ۵۴ ساله ونزوئلا و دیوزدادو کابلوی ۵۴ ساله که متحد دیرینه رییس جمهور اخیر، هوگو چاوز است و فردی تاثیرگذار در حزب حاکم سوسیالست است حضور خواهند داشت.

از سوی دیگر تحریم‌هایی هم بر علیه کشور ونزوئلا در دست اقدام است و مقامات آمریکایی در مورد اقدامی بر علیه ونزوئلا در هفته‌های پیش‌رو، به قانون‌گذارانی شامل سناتور مارکو روبیو از فلوریدا اطلاع رسانی کرده‌اند.

گروه پالایشگاه‌های تولیدکنندگان سوخت و پتروشیمی آمریکا، اخیرا در نامه‌ای به ترامپ نوشتند: وضع تحریم‌ها بر واردات نفت از ونزوئلا، نمی‌تواند باعث به هم خوردن بازار تجارت بین‌المللی این کالا شود، بلکه به احتمال زیاد، اینجا در آمریکا موجب آسیب دیدن مصرف‌کنندگان و تاجران می‌شود.