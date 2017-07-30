۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۰۹

مصدومان تراکتور به بازی با پرسپولیس می رسند

کادر پزشکی تراکتورسازی تبریز در حال تلاش است تا بازیکنان مصدوم این تیم را به طور کامل برای بازی با پرسپولیس آماده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام گودرزی و سینا عشوری که در بازی تراکتورسازی تبریز مقابل استقلال خورستان دچار مصدومیت شده بودند می توانند سرخپوشان تبریزی را در دیدار مقابل پرسپولیس همراهی کنند.

کادر فنی تراکتورسازی تبریز که با بحران کمبود بازیکن مواجه است از پزشکان تخواسته تا مصدومان این تیم را به تمرین سه شنبه برسانند تا یحیی گل محمدی بتواند آخرین تاکتیک های تیمی را با حضور عشوری و گودرزی مرور کند.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز که اولین بازی خود را در اهواز با نتیجه یک بر صفر مقابل استقلال خوزستان واگذار کرده است به فکر کسب نتیجه در دیدار روز پنجشنبه ساعت ۱۹:۳۰ برابر شاگردان برانکو ایوانکوویچ است.

مهدی مرتضویان

