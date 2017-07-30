به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هزارن نفر از زنان ترکیه ای اقدام به برگزاری تظاهرات ضد خشونت در استانبول بزرگترین شهر ترکیه کردند.

این تظاهرات از منطقه «کادیکوی» واقع در بخش آسیایی استانبول آغاز شد و به سایر مناطق این شهر گسترش یافت.

منتقدان دولت ترکیه معتقدند که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و حزب حاکم عدالت و توسعه علاقه چندان به بهبود وضعیت زنان و همچنین اقلیت های حاضر در ترکیه ندارد.

سال‌هاست که سازمان های مدافع حقوق بشر و فعالان حقوق زن به خشونت فزاینده علیه زنان در ترکیه انتقاد می‌کنند. تنها در سال ۲۰۱۴ بیش از ۲۸۰ زن در ترکیه به دست مردان به قتل رسیده‌اند و این تعداد از سال پیش از آن بیشتر بوده است.