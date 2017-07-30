حریفان تیم نظام مهندسی قم در لیگ برتر تیراندازی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ برتر تیراندازی باشگاه‌های کشور در بخش مردان در راه است و قم امسال برای اولین بار در بالاترین سطح تیراندازی کشور صاحب نماینده است و پس از نایب قهرمانی فصل گذشته در لیگ دسته اول، این بار در لیگ برتر به دنبال موفقیت است.

قرعه‌کشی لیگ برتر تیراندازی مردان کشور نیز انجام شد و تیم نظام مهندسی قم حریفان خود را شناخت تا در مصاف با حریفانی که از تیراندازان برتر کشور بهره‌مند هستند به دنبال خودنمایی باشد.

بر این اساس تیم نظام مهندسی ساختمان قم با تیم‌های مقاومت تهران، هیئت تیراندازی استان سمنان، شرکت ملی حفاری اهواز، هیئت تیراندازی استان کرمان، پاس قوامین و نیروی زمینی تهران رقابت خواهد کرد.

هفته اول این مسابقات روزهای دوم و سوم شهریورماه سال جاری به میزبانی باشگاه مقاومت برگزار می‌شود و تیراندازان قم در تهران به اهداف شلیک می‌کنند به طوری که نظام مهندسی در هفته نخست باید ۲ مسابقه با تیم‌های پاس قوامین و مقاومت برگزار کند.

قم همچنین در هفته‌های چهارم و هشتم میزبان لیگ برتر تیراندازی مردان کشور است به طوری که در هفته چهارم که زمان آن اعلام نشده تیم نظام مهندسی قم باید در خانه با تیم هیئت تیراندازی استان کرمان مسابقه دهد و در هفته هشتم نیز بار دیگر در قم با همین تیم روبرو شود.

این در حالی است که گفته می‌شود وضعیت تأمین مالی تیم نظام مهندسی قم برای لیگ برتر هنوز مشخص نیست و هیئت تیراندازی به دنبال جذب حامی مالی برای تیم لیگ برتری خود است و در همین حال موضوع حضور تیم تیراندازی زنان قم در لیگ دسته اول کشور نیز در دستور کار هیئت تیراندازی استان قم قرار دارد.