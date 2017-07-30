آتش سوزی کوه «چاله زرد» بخش چوار مهار شد

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آتش سوزی کوه چال زرد در بخش چوار از توابع شهرستان ایلام که ظهر دیروز آغاز شده بود صبح امروز با همکاری نیروهای امدادی و مردمی پس از ساعت های تلاش مهار شده است.

وی بیان داشت: هم اکنون نیروهای منابع طبیعی به منظور تثبیت مهار آتش سوزی در منطقه حضور دارند.

احمدی تصریح کرد: تعدادی کنده درختان خشک هنوز در داخل محدوده حریق بعلت باد شدید در حال سوختن هستند.

وی افزود: امروز با روشن شدن هوا با بالگرد آبپاش به اطفای حریق و آن قسمت از کنده هایی که کاملا خاموش نشده اند اقدام می کنیم.