  استانها
  2. ایلام
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۶

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام:

آتش سوزی کوه «چاله زرد» بخش چوار مهار شد

ایلام-مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام گفت: آتش سوزی کوه چاله زرد بخش چوار مهار شده است.

رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آتش سوزی کوه چال زرد در بخش چوار از توابع شهرستان ایلام که ظهر دیروز آغاز شده بود صبح امروز با همکاری نیروهای امدادی و مردمی پس از ساعت های تلاش مهار شده است.

وی بیان داشت: هم اکنون نیروهای منابع طبیعی به منظور تثبیت مهار آتش سوزی در منطقه حضور دارند.

احمدی تصریح کرد: تعدادی کنده درختان خشک هنوز در داخل محدوده حریق بعلت باد شدید در حال سوختن هستند.

وی افزود: امروز با روشن شدن هوا با بالگرد آبپاش به اطفای حریق و آن قسمت از کنده هایی که کاملا خاموش نشده اند اقدام می کنیم.

