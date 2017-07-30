محدودیت تردد در محور هراز از امروز/ معرفی مسیرهای جایگزین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به بار سنگین ترافیک صبحگاهی در ورودی کلان شهرها به ویژه در تهران گفت: تا دقایقی دیگر ترافیک در مبادی ورودی کلان شهرها سبک تر می شود این در حالی است که سایر محورهای کشور باز هستند و ترافیک در آنها جریان دارد. همچنین مداخلات جوی در مسیرهای کشور مشاهده نمی‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور با اشاره به آغاز محدودیت ترافیکی محور هراز اظهارکرد: ممنوعیت تردد در این محور از ساعت ۶ صبح امروز آغاز شده است و رانندگان می‌توانند از محورهای کرج-چالوس و فیروزکوه به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

پلیس راهور پیش از این اعلام کرده بود که محور هراز به دلیل انجام عملیات راهسازی از یکشنبه تا ۱۷ مرداد در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه اعمال می‌شود. این محدودیت از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ بعد از ظهر در روزهای اعلام شده اعمال می‌شود.