به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت Reckitt در ماه آوریل اعلام کرده بود که برای کاهش بدهی ۱۶.۶ میلیارد دلاری خود که به دنبال خرید کارخانه ساخت فرمول غذای نوزاد، مید جانسون، با آن روبرو شده است، در نظر دارد بخش سس خردل French's و سس قرمز تند Frank's خود را بفروشد. برند French's، برند برتر سس خردل در جهان است.

این فروش بدهی خالص Reckitt را در نسبت EBITDA (نسبت درآمد و بدهی قبل از در نظر گرفتن بهره و مالیات)، از ۴.۱ به ۳.۳ کاهش داد. همچنین به این شرکت اجازه داد به بخش‌های پر سود دارویی و سلامتی خود بیشتر تمرکز داشته باشد.

این خرید به شرکت مک‌کورمیک هم که تولیدکننده برندهای مطرح ادویه، سس و عسل است، در بازار ادویه وچاشنی آمریکا موقعیت ممتازی می‌دهد.

قیمت ۴.۲ میلیارد دلاری این شرکت‌ها با بیش از ۷ برابر درآمد سالیانه آنها برابر است. تحلیل‌گران قبلا تخمین زده بودند که این شرکت‌ها که علاقه و توجه چندین بازیگر استراتژیک بازار آمریکا را به خود جلب کرده بودند، بیش از ۳ میلیارد دلار فروش بروند.

در مرحله نهایی این مزایده، مک‌کرمیک با یونی‌لور و هورمل‌فودز رقابت می‌کرد.

سهام Reckitt پس از این فروش ۱.۴ درصد بالا رفت و موسسه رتبه دهی مودی هم این فروش را از لحاظ مالی مثبت ارزیابی کرد چرا که سرمایه حاصل از آن برای کاهش سطح بدهی شرکت استفاده خواهد شد.

کردیت سوئیس مشاور مک‌کرمیک در این معامله بود درحالی‌که مورگان استنلی و رابی ورشا هم Reckitt را مشاوره می‌دادند.