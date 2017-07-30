اعلام آمادگی افغانستان برای همکاری با نخست وزیر جدید پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آزادی، متعاقب رد صلاحیت «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان در دیوان عالی این کشور و تعیین «شاهد خاقان عباسی» به عنوان نخست وزیر موقت این کشور، وزارت خارجه افغانستان طی اظهاراتی به برکناری شریف واکنش نشان داد.

«شکیب مستغنی» سخنگوی وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که دولت افغانستان بر اساس سیاست عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها به برقراری روابط نیک با حکومت پاکستان تأکید دارد.

وی افزود: موضع حسنه افغانستان با انتخاب نخست‌وزیر جدید پاکستان تغییری نخواهد کرد و به همکاری مشترک با نخست‌وزیر جدید این کشور تمایل داریم.

مستغنی در ادامه گفت: خواسته‌های دولت افغانستان از حکومت پاکستان واضح هستند، از همین رو هر کسی که به‌عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور انتخاب شود، حکومت افغانستان توقع دارد تا ضمن مبارزه با تروریسم در تأمین امنیت منطقه همکاری کند.