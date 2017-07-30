تصادف در اتوبان قم/ حادثه تلفات جانی نداشت

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه رانندگی گفت: خبر برخورد چند دستگاه خودرو با یکدیگر در ساعت ۷:۳۰ صبح امروز به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که به دنبال آن ستاد فرماندهی، آتش نشانان دو ایستگاه را به محل حادثه واقع در مسیر جنوب به شمال اتوبان تهران قم بعد از عوارضی اعزام کرد.

وی با اشاره به حضور آتش نشانان در محل ادامه داد: با حضور عوامل آتش نشانی مشاهده شد که تصادف میان سه دستگاه خودروی سواری شامل پراید، وانت پراید و پژو ۴۰۵ و همچنین یک دستگاه کامیونت رخ داد و در پی آن پنج نفر از سرنشینان این خودروها دچار حادثه شده اند که یکی از این افراد درون کابین محبوس شده بود.

وی با بیان اینکه عوامل آتش نشانی با استفاده از تجهیزات مخصوص فرد محبوس را خارج کردند گفت: در مجموع چهار آقا و یک خانم که دچار مصدومیت شده بودند برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس مستقر در محل تحویل داده شدند.

سخگوی سازمان آتش نشانی و خدمات شهری تهران با بیان اینکه ترافیک سنگینی در پی این حادثه در مسیر جنوب به شمال اتوبان قم ایجاد شده بود، گفت: عوامل راهور با حضور در منطقه اقدام به روان سازی ترافیک کردند. آتش نشانان نیز پس از ایمن سازی محل به عملیات خود خاتمه داده و محل را برای بررسی علت حاثه به عوامل پلیس راهور تحویل دادند.